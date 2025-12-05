MinutoUno

Franco Colapinto EN VIVO en GP de Abu Dabi: prácticas, clasificación, posiciones y definición minuto a minuto

El argentino corre la fecha final del calendario en Yas Marina, donde además tres pilotos definirán el título de la temporada.

Franco Colapinto llega este fin de semana al Gran Premio de Abu Dhabi con un objetivo claro: cerrar su primera temporada completa en la Fórmula 1 con una actuación convincente.

El argentino, que viene de un difícil paso por Qatar -incluyendo un último puesto en la Sprint y un 14° lugar en la carrera principal- volverá a subirse al Alpine A525 por última vez en 2025, preparado para enfrentar el tradicional cierre del año en el circuito de Yas Marina.

En simultáneo, la última fecha en Abu Dabi será testigo de la definición del campeonato, con Lando Norris como líder, pero con Max Verstappen y Oscar Piestri al acecho, en la primera vez desde 2010 que tres pilotos llegan con chances a la jornada final.

verstappen norris piastri 2

Minuto a minuto del Gran Premio de Abu Dabi

Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeón de la Fórmula 1

Norris encabeza la clasificación con 408 puntos, seguido por Verstappen con 396 y Piastri con 392, luego de que el neerlandés desplazara al joven australiano en el último tramo de la temporada.

Norris es campeón si...

  • Queda en el podio.
  • Es 4º o 5º y Verstappen no gana.
  • Es 6º o 7º y no ganan ni Verstappen ni Piastri (empatarían en 414 puntos, pero Norris tiene más segundos puestos).
  • Es 8º, Verstappen no es 1º ni 2º y Piastri no gana.
  • Es 9º, Verstappen no hace podio y Piastri no gana (Si Norris queda 9º, Piastri 2º y Verstappen 4º, empatarían a 410 puntos, pero Norris se impondría por mayor cantidad de segundos puestos).
  • Es 10º, Verstappen no hace podio y Piastri no es 1º ni 2º.
  • No suma puntos (11º o peor, incluso abandono), pero Verstappen no hace podio y Piastri no es 1º ni 2º.

Verstappen es campeón si...

  • Gana la carrera y Norris es 4º o peor.
  • Queda 2º, Norris es 8º o peor y Piastri no gana (Si Norris fuera 7° igualarían en puntos, pero este tiene más segundos puestos).
  • Queda 3º, Norris es 9º o peor y Piastri no gana.

Piastri es campeón si...

  • Gana la carrera y Norris es 6º o peor sin importar el resultado de Verstappen.
  • Es 2º, Norris es 10º o peor y Verstappen es 4º o peor.

Cómo llega Franco Colapinto a la fecha final del 2026

La fecha final siempre funciona como un punto de evaluación para equipos y pilotos, algo que el joven de Pilar buscará capitalizar tras un campeonato de aprendizaje intenso. Si bien Alpine no ha logrado alcanzar un rendimiento competitivo constante, Colapinto buscará aprovechar uno de los trazados donde históricamente se ven mejoras técnicas gracias a la gran cantidad de datos acumulados durante la temporada.

A lo largo del año, alternó buenas sensaciones con dificultades estructurales del equipo. Desde su debut con un 16° lugar en Emilia-Romaña hasta su mejor resultado en Zandvoort, donde terminó 12°, el argentino mostró capacidad de adaptación pese a los problemas de fiabilidad, los errores en boxes -como en Hungría- y la falta de velocidad pura en clasificación.

Tras la pausa de verano, supo sumar actuaciones correctas en Singapur y Austin, destacándose por superar en pista a Pierre Gasly en ambas pruebas de Texas. Aunque los resultados no siempre acompañaron, la constancia del piloto fue uno de los puntos más valorados dentro de Alpine.

El trazado de Abu Dhabi, con sus dos zonas de DRS, 16 curvas y más de 5 kilómetros de extensión, es un escenario donde la gestión del auto será determinante. La vuelta rápida la ostenta Kevin Magnussen desde 2024 con 1:25.637, mientras que Lando Norris fue el ganador el año pasado. Para Colapinto, más allá del resultado final, la prioridad será completar un fin de semana sin errores, demostrando solidez en ritmo de carrera y un salto técnico que Alpine necesita para encarar 2026 con expectativas renovadas.

Con el equipo ya enfocado en la próxima temporada, esta última cita representa una vitrina ideal para que el argentino deje una buena impresión en la escudería. El fin de semana en Yas Marina será, para él, más que un cierre: una oportunidad para reafirmar su potencial y demostrar que merece un rol aún más fuerte en la Alpine de 2026.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dabi

La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.

  • Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
  • Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
  • Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.

Días y horarios del Gran Premio de Abu Dhabi

El fin de semana mantendrá el formato clásico: tres prácticas libres, clasificación y carrera. La acción comenzará el jueves 5 a las 6.30 de la mañana (hora argentina) con la primera sesión, mientras que la segunda se disputará a las 10.

El sábado 6, la tercera tanda será a las 7.30 y la clasificación se llevará a cabo a las 11.00, un momento clave para definir la grilla de la carrera del domingo, programada a 58 vueltas desde las 10.00.

Viernes 5 de diciembre

  • Práctica Libre 1: 6.30
  • Práctica Libre 2: 10.00

Sábado 6 de diciembre

  • Práctica Libre 3: 7.30
  • Clasificación: 11.00

Domingo 7 de diciembre

  • Carrera a 58 vueltas: 10.00

