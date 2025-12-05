Franco Colapinto EN VIVO en GP de Abu Dabi: prácticas, clasificación, posiciones y definición minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llega Franco Colapinto a la fecha final del 2026

La fecha final siempre funciona como un punto de evaluación para equipos y pilotos, algo que el joven de Pilar buscará capitalizar tras un campeonato de aprendizaje intenso. Si bien Alpine no ha logrado alcanzar un rendimiento competitivo constante, Colapinto buscará aprovechar uno de los trazados donde históricamente se ven mejoras técnicas gracias a la gran cantidad de datos acumulados durante la temporada.

A lo largo del año, alternó buenas sensaciones con dificultades estructurales del equipo. Desde su debut con un 16° lugar en Emilia-Romaña hasta su mejor resultado en Zandvoort, donde terminó 12°, el argentino mostró capacidad de adaptación pese a los problemas de fiabilidad, los errores en boxes -como en Hungría- y la falta de velocidad pura en clasificación.

Tras la pausa de verano, supo sumar actuaciones correctas en Singapur y Austin, destacándose por superar en pista a Pierre Gasly en ambas pruebas de Texas. Aunque los resultados no siempre acompañaron, la constancia del piloto fue uno de los puntos más valorados dentro de Alpine.

El trazado de Abu Dhabi, con sus dos zonas de DRS, 16 curvas y más de 5 kilómetros de extensión, es un escenario donde la gestión del auto será determinante. La vuelta rápida la ostenta Kevin Magnussen desde 2024 con 1:25.637, mientras que Lando Norris fue el ganador el año pasado. Para Colapinto, más allá del resultado final, la prioridad será completar un fin de semana sin errores, demostrando solidez en ritmo de carrera y un salto técnico que Alpine necesita para encarar 2026 con expectativas renovadas.

Con el equipo ya enfocado en la próxima temporada, esta última cita representa una vitrina ideal para que el argentino deje una buena impresión en la escudería. El fin de semana en Yas Marina será, para él, más que un cierre: una oportunidad para reafirmar su potencial y demostrar que merece un rol aún más fuerte en la Alpine de 2026.