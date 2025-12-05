Franco Colapinto EN VIVO en GP de Abu Dabi: prácticas, clasificación, posiciones y definición minuto a minuto

Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeón de la Fórmula 1
Norris encabeza la clasificación con 408 puntos, seguido por Verstappen con 396 y Piastri con 392, luego de que el neerlandés desplazara al joven australiano en el último tramo de la temporada.
Norris es campeón si...
- Queda en el podio.
- Es 4º o 5º y Verstappen no gana.
- Es 6º o 7º y no ganan ni Verstappen ni Piastri (empatarían en 414 puntos, pero Norris tiene más segundos puestos).
- Es 8º, Verstappen no es 1º ni 2º y Piastri no gana.
- Es 9º, Verstappen no hace podio y Piastri no gana (Si Norris queda 9º, Piastri 2º y Verstappen 4º, empatarían a 410 puntos, pero Norris se impondría por mayor cantidad de segundos puestos).
- Es 10º, Verstappen no hace podio y Piastri no es 1º ni 2º.
- No suma puntos (11º o peor, incluso abandono), pero Verstappen no hace podio y Piastri no es 1º ni 2º.
Verstappen es campeón si...
- Gana la carrera y Norris es 4º o peor.
- Queda 2º, Norris es 8º o peor y Piastri no gana (Si Norris fuera 7° igualarían en puntos, pero este tiene más segundos puestos).
- Queda 3º, Norris es 9º o peor y Piastri no gana.
Piastri es campeón si...
- Gana la carrera y Norris es 6º o peor sin importar el resultado de Verstappen.
- Es 2º, Norris es 10º o peor y Verstappen es 4º o peor.
