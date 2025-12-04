Franco Colapinto apoyó a Kimi Antonelli tras la ola de ataques: "Hay que tener más cuidado"
El argentino pidió revisar el rol de quienes instalan discursos que desencadenan hostigamiento masivo y criticó la falta de consecuencias dentro del paddock.
La tensión que se generó después del Gran Premio de Qatar sigue dejando repercusiones profundas en el ambiente de la Fórmula 1. La lluvia de amenazas y agresiones digitales que recibió Andrea Kimi Antonelli encendió las alarmas y expuso nuevamente la fragilidad de los pilotos frente al impacto de las redes sociales. En ese contexto, Franco Colapinto decidió expresar su postura con contundencia y respaldar abiertamente al joven italiano de Mercedes, cuestionando la responsabilidad de quienes, desde adentro del paddock, difunden mensajes que alimentan el hostigamiento online.
Durante una conferencia previa al inicio de la actividad en Abu Dhabi, fue claro al señalar la desigualdad en los criterios disciplinarios de la categoría. “A nosotros nos penalizan por decir malas palabras en los medios, pero hay personas que dicen cosas completamente equivocadas o que generan odio y no reciben nada”, afirmó el argentino, planteando la necesidad de revisar los límites y las consecuencias de ciertas declaraciones públicas.
Las palabras del piloto de Alpine surgieron después de que Helmut Marko insinuara que Antonelli podría haberse dejado superar por Lando Norris para favorecer al británico en la pelea por el campeonato frente a Max Verstappen. Esa especulación no tardó en trasladarse al terreno digital, donde la situación escaló rápidamente. Antonelli incluso optó por restringir comentarios y poner su foto de perfil en negro como señal de rechazo ante los ataques.
Colapinto consideró que este tipo de episodios deberían impulsar a la categoría a reflexionar sobre el impacto de las voces con influencia y la manera en que inciden en la percepción pública. “Hay que tener más cuidado con lo que decimos después de las carreras. Viendo las entrevistas posteriores, entiendo de dónde venía el odio hacia Kimi”, expresó, remarcando que el problema no radica solo en lo que ocurre en la pista, sino también en cómo se construyen relatos que luego desembocan en agresiones masivas.
Además, el argentino comparó las multas por expresiones menores con la ausencia de sanciones ante declarantes que alimentan el enojo en los fanáticos. Consideró que los organismos de control deben evaluar la posibilidad de intervenir cuando las palabras derivan en ataques concretos contra un piloto. Incluso Max Verstappen, involucrado indirectamente en la polémica, pidió que Red Bull presentara una disculpa pública para descomprimir el clima.
Franco destacó que el fenómeno del odio digital no es exclusivo de la Máxima. Señaló que alcanza a cualquier figura pública expuesta a la interacción constante con los fanáticos, y recomendó no dar relevancia a los mensajes agresivos. “Son personas detrás del teclado escribiendo cosas y no puedes hacer nada al respecto”, dijo, aunque remarcó que eso no implica minimizar el daño que generan. Su reflexión final apuntó a una responsabilidad colectiva: “Esto debe evitarse antes de que llegue el odio”.
Se termina la temporada de Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Abu Dhabi
El fin de semana mantendrá el formato clásico: tres prácticas libres, clasificación y carrera. La acción comenzará el jueves 5 a las 6.30 de la mañana (hora argentina) con la primera sesión, mientras que la segunda se disputará a las 10. El sábado 6, la tercera tanda será a las 7.30 y la clasificación se llevará a cabo a las 11.00, un momento clave para definir la grilla de la carrera del domingo, programada a 58 vueltas desde las 10.00.
Viernes 5 de diciembre
- Práctica Libre 1: 6.30
- Práctica Libre 2: 10.00
Sábado 6 de diciembre
- Práctica Libre 3: 7.30
- Clasificación: 11.00
Domingo 7 de diciembre
- Carrera a 58 vueltas: 10.00
