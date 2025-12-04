Franco Colapinto apoyó a Kimi Antonelli tras la ola de ataques: "Hay que tener más cuidado"

Franco destacó que el fenómeno del odio digital no es exclusivo de la Máxima. Señaló que alcanza a cualquier figura pública expuesta a la interacción constante con los fanáticos, y recomendó no dar relevancia a los mensajes agresivos. “Son personas detrás del teclado escribiendo cosas y no puedes hacer nada al respecto”, dijo, aunque remarcó que eso no implica minimizar el daño que generan. Su reflexión final apuntó a una responsabilidad colectiva: “Esto debe evitarse antes de que llegue el odio”.

Se termina la temporada de Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Abu Dhabi

El fin de semana mantendrá el formato clásico: tres prácticas libres, clasificación y carrera. La acción comenzará el jueves 5 a las 6.30 de la mañana (hora argentina) con la primera sesión, mientras que la segunda se disputará a las 10. El sábado 6, la tercera tanda será a las 7.30 y la clasificación se llevará a cabo a las 11.00, un momento clave para definir la grilla de la carrera del domingo, programada a 58 vueltas desde las 10.00.

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1: 6.30

Práctica Libre 2: 10.00

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 7 de diciembre

Carrera a 58 vueltas: 10.00