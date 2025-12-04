Lo que más buscaron los argentinos en Google durante 2025: de Franco Colapinto a Dua Lipa

Otro de los conceptos más consultados fue ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, organismo que se volvió tendencia debido a la implementación de nuevas regulaciones y controles que generaron dudas frecuentes entre usuarios y comercios.

Cuáles fueron las personas más buscadas en Google en Argentina en 2025

Las personalidades más buscadas, por otro lado, reflejan un año de fuertes contrastes: Franco Colapinto encabezó el ranking luego de su actuación en el Gran Premio de Mónaco, donde terminó en la 13ª posición tras partir 18º, un desempeño que generó picos de interés en mayo.

También se destacó Cristina Kirchner, la única figura política dentro del listado. Su nombre concentró búsquedas especialmente en junio, cuando la Corte Suprema dejó firme su condena en la Causa Vialidad y la expresidenta fue detenida para cumplir prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111 del barrio porteño de Constitución.

Otros nombres que se ubicaron en los primeros puestos fueron Thiago Medina -luego del grave accidente que sufrió-, Julieta Prandi, el Papa León XIV (Robert Prevost), el futbolista Ander Herrera, Dua Lipa y la actriz Mercedes Oviedo.

Qué buscaron los argentinos sobre entretenimiento en Google durante 2025

En el plano del entretenimiento, la producción nacional tuvo un protagonismo notable. La nueva versión de “El Eternauta”, dirigida por Bruno Stagnaro y con Ricardo Darín como figura central, se ubicó en el primer puesto del ranking de series y películas más buscadas. En segundo lugar apareció “En el barro”, seguida de “Homo Argentum”, película en la que Guillermo Francella interpreta dieciséis personajes diferentes y que captó la atención de una gran audiencia.

También se destacaron los estrenos internacionales: “Anora”, ganadora del Oscar, quedó en el cuarto lugar, mientras que “Nosferatu” completó el top cinco. Entre otras producciones mencionadas se encuentran “El Juego del Calamar”, “Adolescencia”, “Destino final: lazos de sangre” y la nueva versión de “Cómo entrenar a tu dragón”.

Los partidos de fútbol más buscados en Google en Argentina

Boca Juniors vs. River Plate Argentina vs. Brasil River Plate vs. Platense Auckland City vs. Boca Juniors Argentina vs. Colombia Racing vs. River Plate River Plate vs. Independiente del Valle Boca Juniors vs. Independiente Bayern Múnich vs. Boca Juniors Barracas Central vs. Boca Juniors

El repaso completo del informe permite ver un panorama diverso, donde conviven el fervor por el deporte, las búsquedas motivadas por coyunturas judiciales y políticas, el interés por fenómenos culturales y la preocupación por fenómenos climáticos cada vez más frecuentes. En conjunto, las tendencias de 2025 ofrecen un mapa preciso de lo que movilizó a los argentinos a lo largo de un año cargado de eventos y transformaciones.