Quién es la nueva directora de Alpine que impulsará el desarrollo femenino en la Fórmula 1

Un rol estratégico junto a las nuevas promesas

En su nuevo cargo, Jordá trabajará de cerca con talentos emergentes como Nina Gademan, una de las figuras del programa. Su aporte abarcará aspectos técnicos, preparación física, manejo emocional y relación con los medios, un terreno que, según reconoció, fue uno de los desafíos más exigentes durante su etapa como piloto.

También recordó que lo más complejo de su carrera no fueron las críticas deportivas, sino la resistencia que encontró cuando defendía la creación de un campeonato exclusivo para mujeres. “Mi sueño siempre fue ver a mujeres compitiendo contra mujeres. Hoy es una realidad y eso me llena de orgullo”, afirmó, celebrando este avance histórico dentro de la disciplina.