Franco Colapinto EN VIVO en GP de Australia: prácticas, clasificación, carrera y posiciones, minuto a minuto

La Fórmula 1 pone primera este fin de semana en Melbourne, y la expectativa en la Argentina está puesta en la primera temporada completa de Franco Colapinto.

La Fórmula 1 abre sus puertas a una era de cambios radicales en el inicio de la temporada 2026, y el foco de atención para el público argentino estará puesto en Melbourne, por el Gran Premio de Australia, con el debut de Franco Colapinto que iniciará su primer campeonato completo como piloto titular de Alpine F1 Team.

Sin dudas este inicio de año lo tiene al pilarense consolidando un ascenso meteórico que lo posiciona como la gran apuesta de la escudería francesa tras su paso por Williams.

Minuto a minuto del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Las novedades de la Fórmula 1 para 2026

Este campeonato no es uno más: marca el inicio de un nuevo reglamento técnico de la FIA. Los monoplazas son ahora más livianos, cortos y angostos, con una distribución de potencia híbrida equilibrada (50% térmica, 50% eléctrica). La gran novedad es la desaparición del DRS tradicional, reemplazado por la aerodinámica activa y el Manual Override Mode (MOM), un sistema que otorga un impulso de potencia extra para facilitar los sobrepasos bajo condiciones específicas.

Para Colapinto, que ya demostró su capacidad de adaptación al reemplazar a Logan Sargeant en 2024, Australia representa el examen final. En un parque automotor totalmente renovado, el joven de Pilar buscará capitalizar la agilidad del nuevo A526 para sumar sus primeros puntos grandes en un año que promete ser una hoja en blanco para toda la categoría.

Cómo llega Franco Colapinto al Gran Premio de Australia

El piloto de 22 años llega al Circuito de Albert Park con un importante rodaje previo. Durante los test de pretemporada en Sakhir, Colapinto acumuló 352 giros (2.452 kilómetros), registrando un mejor tiempo de 1:33.818. Si bien quedó a poco menos de dos segundos del tiempo de referencia de Charles Leclerc (Ferrari), su consistencia lo ubicó en una paridad competitiva con su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien marcó 1:33.421, situando a Alpine en el corazón del segundo pelotón de la grilla.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Australia

La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:

  • Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
  • Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
  • Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.

Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.

Horarios del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

El cronograma del GP de Australia:

Jueves 5 de marzo

  • Práctica Libre 1: 22.30

Viernes 6 de marzo

  • Práctica Libre 2: 02.00
  • Práctica Libre 3: 22.30

Sábado 7 de marzo

  • Clasificación: 02.00

Domingo 8 de marzo

  • Carrera principal a 58 vueltas: 01.00

