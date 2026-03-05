Franco Colapinto EN VIVO en GP de Australia: prácticas, clasificación, carrera y posiciones, minuto a minuto

Live Blog Post

Las novedades de la Fórmula 1 para 2026

Este campeonato no es uno más: marca el inicio de un nuevo reglamento técnico de la FIA. Los monoplazas son ahora más livianos, cortos y angostos, con una distribución de potencia híbrida equilibrada (50% térmica, 50% eléctrica). La gran novedad es la desaparición del DRS tradicional, reemplazado por la aerodinámica activa y el Manual Override Mode (MOM), un sistema que otorga un impulso de potencia extra para facilitar los sobrepasos bajo condiciones específicas.

Para Colapinto, que ya demostró su capacidad de adaptación al reemplazar a Logan Sargeant en 2024, Australia representa el examen final. En un parque automotor totalmente renovado, el joven de Pilar buscará capitalizar la agilidad del nuevo A526 para sumar sus primeros puntos grandes en un año que promete ser una hoja en blanco para toda la categoría.