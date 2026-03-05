A qué hora son hoy las prácticas libres de Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

A qué hora son las prácticas del Gran Premio de Australia

Debido a la diferencia horaria, la actividad comenzará el jueves 5 de marzo a las 22:30 de Argentina con la primera práctica libre.

El cronograma del GP de Australia:

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22.30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 02.00

Práctica Libre 3: 22.30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 02.00

Domingo 8 de marzo

Carrera principal a 58 vueltas: 01.00

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Australia

La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.

Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.