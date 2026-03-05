A qué hora son hoy las prácticas libres de Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1
Desde este jueves por la noche, el piloto argentino de Alpine pone primera en la Temporada 2026. Todos los detalles de la jornada.
La Fórmula 1 abre sus puertas a una era de cambios radicales en el inicio de la temporada 2026, y el foco de atención para el público argentino estará puesto en Melbourne, por el Gran Premio de Australia, con el debut de Franco Colapinto que iniciará su primer campeonato completo como piloto titular de Alpine F1 Team.
Sin dudas este inicio de año lo tiene al pilarense consolidando un ascenso meteórico que lo posiciona como la gran apuesta de la escudería francesa tras su paso por Williams.
El piloto de 22 años llega al Circuito de Albert Park con un importante rodaje previo. Durante los test de pretemporada en Sakhir, Colapinto acumuló 352 giros (2.452 kilómetros), registrando un mejor tiempo de 1:33.818.
Si bien quedó a poco menos de dos segundos del tiempo de referencia de Charles Leclerc (Ferrari), su consistencia lo ubicó en una paridad competitiva con su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien marcó 1:33.421, situando a Alpine en el corazón del segundo pelotón de la grilla.
A qué hora son las prácticas del Gran Premio de Australia
Debido a la diferencia horaria, la actividad comenzará el jueves 5 de marzo a las 22:30 de Argentina con la primera práctica libre.
El cronograma del GP de Australia:
Jueves 5 de marzo
- Práctica Libre 1: 22.30
Viernes 6 de marzo
- Práctica Libre 2: 02.00
- Práctica Libre 3: 22.30
Sábado 7 de marzo
- Clasificación: 02.00
Domingo 8 de marzo
- Carrera principal a 58 vueltas: 01.00
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Australia
La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.
