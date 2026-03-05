Con Colapinto como protagonista: así es la nueva intro oficial de la Fórmula 1 para 2026

El orden de aparición en el video sigue una lógica basada en la clasificación del último Campeonato de Constructores. Por ese motivo, el equipo que abre la presentación es Cadillac F1 Team, que debutará oficialmente en el campeonato este fin de semana. En ese tramo inicial aparecen el mexicano Sergio Pérez y su compañero Valtteri Bottas.

Luego es el turno de Alpine, donde se puede ver a Colapinto antes de su compañero Pierre Gasly. Más adelante aparecen los pilotos del nuevo proyecto de Audi F1 Team, que absorbió la estructura de Sauber y mantuvo a Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg en su alineación.

El recorrido del clip continúa con las duplas de otros equipos de la parrilla como Haas F1 Team, Aston Martin F1 Team, Racing Bulls, Williams Racing y Scuderia Ferrari, donde destacan figuras como Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

image

También hay espacio para algunos detalles curiosos. En esta edición, el británico George Russell no realiza su habitual gesto en forma de T, una pose que se había vuelto característica en videos anteriores. En su lugar, aparece con el casco apoyado sobre su hombro derecho, mostrando uno de los diseños principales del casco que utilizará durante el campeonato.

En la parte final del video aparecen algunos de los grandes protagonistas de la actualidad del campeonato. Entre ellos el tetracampeón mundial Max Verstappen y su compañero Isack Hadjar. El cierre queda reservado para los pilotos de McLaren: el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris.

Norris, actual campeón del mundo, protagoniza el cierre del clip con un gesto simbólico: levanta el dedo índice para marcar el número uno que llevará en su monoplaza esta temporada.

Arranca la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia

Debido a la diferencia horaria, la actividad comenzará el jueves 5 de marzo a las 22:30 de Argentina con la primera práctica libre. La FP2 se desarrollará en la madrugada del viernes a las 2.00, mientras que la tercera sesión será el viernes por la noche (22:30). La clasificación arrancará el sábado 7 a las 02:00 y la carrera principal, pactada a 58 vueltas, se largará el domingo 8 a la 1.00 de la madrugada.

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22.30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 02.00

Práctica Libre 3: 22.30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 02.00

Domingo 8 de marzo

Carrera principal a 58 vueltas: 01.00