Con Colapinto como protagonista: así es la nueva intro oficial de la Fórmula 1 para 2026
La categoría más importante del automovilismo difundió el video de apertura de la nueva temporada y el piloto argentino ue incluido entre los protagonistas del clip.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 está cada vez más cerca de comenzar y la categoría ya encendió los motores con un gesto simbólico que entusiasma a los fanáticos: la publicación del video de apertura oficial del campeonato. En esta ocasión, la introducción incluye la presencia del argentino Franco Colapinto, quien afrontará su primera temporada completa en la máxima categoría del automovilismo mundial.
La presentación fue difundida a través de las redes sociales oficiales de la categoría y rápidamente generó repercusión entre los seguidores del automovilismo. En el clip aparecen los 22 pilotos que formarán parte de la parrilla en este nuevo campeonato, que se pondrá en marcha con el Gran Premio de Australia, donde comenzará la actividad en pista con las primeras sesiones de entrenamientos libres.
Para el automovilismo argentino se trata de un momento especial. Colapinto inicia su primera campaña completa en la Fórmula 1 y lo hace como piloto de Alpine F1 Team, equipo con el que buscará consolidarse en la categoría. Su aparición en el video oficial marca otro paso importante en la visibilidad internacional del joven corredor, que ya genera expectativa entre los seguidores del deporte motor.
El video de introducción mantiene el formato que la F1 utiliza desde hace varios años. Se trata de un clip de aproximadamente un minuto de duración en el que cada piloto aparece acompañado por efectos visuales y la música característica compuesta por Brian Tyler, autor del tema oficial que identifica a la categoría desde 2018. Este estilo de apertura, centrado en los protagonistas del campeonato, se mantiene por noveno año consecutivo.
Los detalles de la nueva intro de la Fórmula 1 para 2026
La edición de 2026 tiene una particularidad: vuelve a haber 22 pilotos en la parrilla, algo que no ocurría desde 2016. En total serán once equipos los que competirán a lo largo del calendario, lo que amplía el número de participantes respecto de temporadas recientes.
El orden de aparición en el video sigue una lógica basada en la clasificación del último Campeonato de Constructores. Por ese motivo, el equipo que abre la presentación es Cadillac F1 Team, que debutará oficialmente en el campeonato este fin de semana. En ese tramo inicial aparecen el mexicano Sergio Pérez y su compañero Valtteri Bottas.
Luego es el turno de Alpine, donde se puede ver a Colapinto antes de su compañero Pierre Gasly. Más adelante aparecen los pilotos del nuevo proyecto de Audi F1 Team, que absorbió la estructura de Sauber y mantuvo a Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg en su alineación.
El recorrido del clip continúa con las duplas de otros equipos de la parrilla como Haas F1 Team, Aston Martin F1 Team, Racing Bulls, Williams Racing y Scuderia Ferrari, donde destacan figuras como Lewis Hamilton y Charles Leclerc.
También hay espacio para algunos detalles curiosos. En esta edición, el británico George Russell no realiza su habitual gesto en forma de T, una pose que se había vuelto característica en videos anteriores. En su lugar, aparece con el casco apoyado sobre su hombro derecho, mostrando uno de los diseños principales del casco que utilizará durante el campeonato.
En la parte final del video aparecen algunos de los grandes protagonistas de la actualidad del campeonato. Entre ellos el tetracampeón mundial Max Verstappen y su compañero Isack Hadjar. El cierre queda reservado para los pilotos de McLaren: el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris.
Norris, actual campeón del mundo, protagoniza el cierre del clip con un gesto simbólico: levanta el dedo índice para marcar el número uno que llevará en su monoplaza esta temporada.
Arranca la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia
Debido a la diferencia horaria, la actividad comenzará el jueves 5 de marzo a las 22:30 de Argentina con la primera práctica libre. La FP2 se desarrollará en la madrugada del viernes a las 2.00, mientras que la tercera sesión será el viernes por la noche (22:30). La clasificación arrancará el sábado 7 a las 02:00 y la carrera principal, pactada a 58 vueltas, se largará el domingo 8 a la 1.00 de la madrugada.
Jueves 5 de marzo
- Práctica Libre 1: 22.30
Viernes 6 de marzo
- Práctica Libre 2: 02.00
- Práctica Libre 3: 22.30
Sábado 7 de marzo
- Clasificación: 02.00
Domingo 8 de marzo
- Carrera principal a 58 vueltas: 01.00
