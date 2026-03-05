Sin Magis TV: cómo ver la Fórmula 1 con Franco Colapinto en vivo por Internet

En un fin de semana donde todos los equipos arrancan de cero con el nuevo reglamento de la FIA, Colapinto buscará aprovechar su conocimiento del A526 para dar el golpe en una grilla que promete ser más competitiva y cerrada que nunca.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Australia de la Fórmula 1

La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.

Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.