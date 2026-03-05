Sin Magis TV: cómo ver la Fórmula 1 con Franco Colapinto en vivo por Internet
Se puede ver en vivo y por internet el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, con el argentino Franco Colapinto como protagonista.
La expectativa es total para los fanáticos del automovilismo, ya que el semáforo del Gran Premio de Australia no solo marcará el inicio de una era técnica sin precedentes en la Fórmula 1, sino que dará comienzo oficialmente a la aventura más ambiciosa de Franco Colapinto.
Por primera vez en décadas, un argentino encarará un calendario completo como piloto titular, defendiendo los colores de Alpine F1 Team en el exigente trazado de Albert Park. La acción iniciará este jueves desde las 22.30 horas de la Argentina, y se extenderá a lo largo de todo el fin de semana, para culminar con la carrera del domingo por la madrugada.
Este debut en Melbourne corona un ascenso meteórico que transformó al joven de 22 años en la pieza central del proyecto de la escudería francesa.
Tras haber demostrado su temple reemplazando a Logan Sargeant en Williams durante 2024 y consolidar su adaptación en 2025, Colapinto llega a este inicio de año como la gran apuesta de Alpine. El equipo confía en su capacidad para domar los nuevos motores híbridos y la aerodinámica activa que debutan esta temporada.
Para los fanáticos argentinos, el GP de Australia será mucho más que una carrera; será la confirmación de que el país ha regresado a la elite del automovilismo mundial de forma permanente.
En un fin de semana donde todos los equipos arrancan de cero con el nuevo reglamento de la FIA, Colapinto buscará aprovechar su conocimiento del A526 para dar el golpe en una grilla que promete ser más competitiva y cerrada que nunca.
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Australia de la Fórmula 1
La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.
