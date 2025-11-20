Franco Colapinto EN VIVO en Gran Premio de Las Vegas: minuto a minuto, prácticas, clasificación y posiciones

Primeras Pruebas Libres
El argentino finalizó vigésimo en la Práctica 1. En 28 vueltas, registró un tipo de 1:36.768. Su compañero, en tanto, terminó 12, con una mejor participación en líneas generales. Seguí leyendo esta nota.
El piloto argentino de Alpine tiene una nueva y exigente prueba en el trazado callejero de Las Vegas, por la antepenúltima fecha de la Fórmula 1.
Con Franco Colapinto generando expectativas desde la Argentina, la Fórmula 1 encara uno de los fines de semana más esperados de la temporada con la llegada del Gran Premio de Las Vegas, programado del 21 al 23 de noviembre en un circuito urbano que atraviesa la zona más reconocible de la ciudad.
La otra mirada de los seguidores de la máxima categoría del automovilismo mundial está puesta en la pelea por el campeonato, con Lando Norris “cada vez más cerca del título”, según destacaron desde su propio entorno en Brasil.
El trazado de Las Vegas presenta particularidades técnicas muy marcadas: rectas extensas que superan largamente el kilómetro y medio, curvas de 90 grados y un asfalto que se enfría con rapidez durante la noche.
Esto obliga a trabajar con baja carga aerodinámica, una puesta a punto delicada y una gestión térmica que suele definir la clasificación y la carrera. Alpine anticipó que llevará una configuración específica para este desafío nocturno, con ajustes destinados a mejorar la velocidad final.
