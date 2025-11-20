La picante respuesta de Lance Stroll a Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Las Vegas

colapinto stroll (1)

El trasfondo también aporta perspectiva. Alpine atraviesa una de sus peores temporadas, con un A525 que figura como el auto menos competitivo del año y una escudería que marcha última en Constructores. Aun así, Franco mostró progresos notables: redujo diferencias con Pierre Gasly -un piloto con amplia experiencia y 174 carreras en la categoría-, lo superó en varias clasificaciones y llegó a terminar por delante en algunos Grandes Premios.

Con estos ingredientes y el clima ya caldeado en el previo, Las Vegas se perfila como un escenario en el que no solo se disputarán puntos cruciales, sino también un duelo personal que promete seguir escribiendo capítulos.

Días y horarios para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas

El trazado de Las Vegas presenta particularidades técnicas muy marcadas: rectas extensas que superan largamente el kilómetro y medio, curvas de 90 grados y un asfalto que se enfría con rapidez durante la noche. Esto obliga a trabajar con baja carga aerodinámica, una puesta a punto delicada y una gestión térmica que suele definir la clasificación y la carrera. Alpine anticipó que llevará una configuración específica para este desafío nocturno, con ajustes destinados a mejorar la velocidad final.

Jueves 20 de noviembre

Práctica Libre 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 2: 01:00

Práctica Libre 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01:00

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01:00