La picante respuesta de Lance Stroll a Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Las Vegas
En la antesala de una nueva carrera, los pilotos volvieron a cruzarse verbalmente tras el fuerte episodio en Brasil, aunque el argentino luego buscó moderar el tono.
La disputa entre Franco Colapinto y Lance Stroll volvió a ocupar el centro de la escena en la Fórmula 1 y elevó la tensión en los días previos al Gran Premio de Las Vegas. Lo que había comenzado como una crítica encendida del argentino -a raíz del accidente que involucró a Gabriel Bortoleto en Interlagos- terminó convirtiéndose en un intercambio con frases filosas, respuestas irónicas y un ambiente enrarecido que rápidamente se trasladó al paddock.
Todo se remonta al GP de Brasil. En aquella maniobra de la curva Pico de Pato, Bortoleto intentó superar a Stroll, pero el movimiento terminó con el brasileño contra las barreras. Desde atrás, Colapinto interpretó la maniobra como una acción recurrente del canadiense y fue contundente en sus palabras. “Stroll siempre está sacando gente de la pista, no mira los espejos, no deja espacio; y mandó a Gabi contra el muro”, expresó sin rodeos.
También rememoró un antecedente inmediato en México, donde -según él- una maniobra similar le había provocado un trompo: una acumulación de episodios que lo llevaron a criticarlo abiertamente. La réplica de Stroll no tardó en aparecer y lejos de esquivar los dichos, respondió con ironía.
Al ser consultado por medios como Motorsport, lanzó: “Escuché sobre eso. No sé, tal vez está frustrado y enojado con la vida”. Cuando le mencionaron que Colapinto todavía no había sumado puntos en la temporada, fue más lejos: “Tiene cero puntos. Probablemente debería concentrarse en lo suyo y tratar de sumar algunos”. Incluso agregó que el argentino “necesita hablar de cosas irrelevantes” y aconsejó que su prioridad sea “sumar un punto”.
Pero horas más tarde, en la conferencia oficial de Las Vegas, Colapinto cambió la tónica. Sin negar lo ocurrido, explicó que sus comentarios habían surgido “en el calor del momento después de la carrera” y ofreció una aclaración pública. También dijo lamentar si sus palabras habían afectado a Stroll y subrayó el respeto que siente por él como competidor: “Hemos pasado mucho tiempo juntos en pista y tuvimos peleas ajustadas”.
El trasfondo también aporta perspectiva. Alpine atraviesa una de sus peores temporadas, con un A525 que figura como el auto menos competitivo del año y una escudería que marcha última en Constructores. Aun así, Franco mostró progresos notables: redujo diferencias con Pierre Gasly -un piloto con amplia experiencia y 174 carreras en la categoría-, lo superó en varias clasificaciones y llegó a terminar por delante en algunos Grandes Premios.
Con estos ingredientes y el clima ya caldeado en el previo, Las Vegas se perfila como un escenario en el que no solo se disputarán puntos cruciales, sino también un duelo personal que promete seguir escribiendo capítulos.
Días y horarios para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas
El trazado de Las Vegas presenta particularidades técnicas muy marcadas: rectas extensas que superan largamente el kilómetro y medio, curvas de 90 grados y un asfalto que se enfría con rapidez durante la noche. Esto obliga a trabajar con baja carga aerodinámica, una puesta a punto delicada y una gestión térmica que suele definir la clasificación y la carrera. Alpine anticipó que llevará una configuración específica para este desafío nocturno, con ajustes destinados a mejorar la velocidad final.
Jueves 20 de noviembre
- Práctica Libre 1: 21:30
Viernes 21 de noviembre
- Práctica Libre 2: 01:00
- Práctica Libre 3: 21:30
Sábado 22 de noviembre
- Clasificación: 01:00
Domingo 23 de noviembre
- Carrera: 01:00
