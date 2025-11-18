El robo de una campera de Williams usada por Franco Colapinto terminó con dos detenidos
Un seguimiento minucioso, registros fílmicos y allanamientos en distintos puntos del conurbano permitieron recuperar la prenda y detener a dos implicados.
Un episodio que comenzó como un robo domiciliario derivó, días después, en un operativo policial que reveló la actividad de una banda dedicada a los escruches en el oeste del Gran Buenos Aires. Entre los objetos sustraídos se encontraba una campera que el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, le había obsequiado a la dueña de la vivienda afectada, detalle que llamó la atención de los investigadores y aceleró las tareas para localizar a los autores.
La víctima regresó a su casa en Ituzaingó y encontró los accesos forzados, junto a la ausencia de pertenencias de valor, situación que motivó la denuncia inmediata y la intervención de las autoridades. Con el análisis de las cámaras de seguridad, los efectivos lograron identificar a cuatro personas -tres hombres y una mujer- que se movilizaban en un Citroën C4 gris, vehículo que se convirtió en el punto clave para iniciar el seguimiento.
Gracias al Anillo Digital, el automóvil fue detectado en Monte Chingolo, en el cruce de Lynch y Coronel Maure, donde la policía desplegó un operativo que culminó con la detención de uno de los sospechosos: J.S. Ascencio Espinoza, de 30 años. En ese procedimiento se secuestró el rodado, además de herramientas utilizadas para violentar accesos y objetos robados, elementos que reforzaron la hipótesis del accionar organizado del grupo.
La investigación continuó bajo la órbita de la UFI N.º 2 de Ituzaingó, que logró identificar a la mujer que participó en el hecho. Con las pruebas reunidas, se solicitó una orden de allanamiento que fue ejecutada en Villa Palito, San Justo. Allí se produjo la detención de G.M. Cabrera, de 24 años, y se recuperaron más elementos sustraídos, entre ellos la campera perteneciente a Colapinto, pieza que resultó clave para unir todos los indicios del caso.
El procedimiento permitió no solo recuperar bienes, sino también avanzar en el desmantelamiento de un grupo delictivo que operaba con movilidad y planificación, dejando a la vista la importancia del trabajo coordinado entre tecnología, seguimiento territorial y tareas judiciales para resolver hechos que, como este, afectan diariamente a los vecinos del conurbano.
Días y horarios para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas
El trazado de Las Vegas presenta particularidades técnicas muy marcadas: rectas extensas que superan largamente el kilómetro y medio, curvas de 90 grados y un asfalto que se enfría con rapidez durante la noche. Esto obliga a trabajar con baja carga aerodinámica, una puesta a punto delicada y una gestión térmica que suele definir la clasificación y la carrera. Alpine anticipó que llevará una configuración específica para este desafío nocturno, con ajustes destinados a mejorar la velocidad final.
Jueves 20 de noviembre
- Práctica Libre 1: 21:30
Viernes 21 de noviembre
- Práctica Libre 2: 01:00
- Práctica Libre 3: 21:30
Sábado 22 de noviembre
- Clasificación: 01:00
Domingo 23 de noviembre
- Carrera: 01:00
