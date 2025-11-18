El robo de una campera de Williams usada por Franco Colapinto terminó con dos detenidos

Un episodio que comenzó como un robo domiciliario derivó, días después, en un operativo policial que reveló la actividad de una banda dedicada a los escruches en el oeste del Gran Buenos Aires. Entre los objetos sustraídos se encontraba una campera que el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, le había obsequiado a la dueña de la vivienda afectada, detalle que llamó la atención de los investigadores y aceleró las tareas para localizar a los autores.