Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en las pruebas del Gran Premio de Las Vegas

El panorama en Alpine también tuvo matices positivos durante la última carrera: Pierre Gasly llegó décimo y sumó un punto valioso, tanto en la Sprint como en carrera, mientras que Colapinto terminó decimoquinto con un rendimiento estable y una progresión que volvió a ser destacada por la estructura francesa. La escudería señaló que el argentino logró “recortar diferencias en sectores de tracción” y que su ritmo en las tandas largas muestra una evolución sostenida.