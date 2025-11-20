Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en las pruebas del Gran Premio de Las Vegas
La Máxima categoría del automovilismo ingresa en su semana clave, mientras McLaren, Red Bull y Alpine ajustan detalles para un trazado exigente y nocturno.
La Fórmula 1 encara uno de los fines de semana más esperados de la temporada con la llegada del Gran Premio de Las Vegas, programado del 21 al 23 de noviembre en un circuito urbano que atraviesa la zona más reconocible de la ciudad, con el argentino Franco Colapinto como una de las grandes expectativas.
El contexto deportivo agrega un condimento extra: Lando Norris llega fortalecido tras una victoria contundente en Interlagos, una actuación que lo dejó “cada vez más cerca del título”, según destacaron desde su propio entorno en Brasil. Su rendimiento en las últimas fechas consolidó una tendencia ascendente que obliga a sus rivales a sostener un ritmo casi perfecto en el cierre del campeonato.
El panorama en Alpine también tuvo matices positivos durante la última carrera: Pierre Gasly llegó décimo y sumó un punto valioso, tanto en la Sprint como en carrera, mientras que Colapinto terminó decimoquinto con un rendimiento estable y una progresión que volvió a ser destacada por la estructura francesa. La escudería señaló que el argentino logró “recortar diferencias en sectores de tracción” y que su ritmo en las tandas largas muestra una evolución sostenida.
Franco llega al fin de semana con un impulso adicional. En la previa de Interlagos, la escudería francesa oficializó que el argentino seguirá siendo piloto titular en 2026, compartiendo equipo con Gasly. La continuidad dentro del proyecto, anunciada de cara al nuevo reglamento técnico, representa un espaldarazo clave para su consolidación en la categoría.
Horarios para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas
El trazado de Las Vegas presenta particularidades técnicas muy marcadas: rectas extensas que superan largamente el kilómetro y medio, curvas de 90 grados y un asfalto que se enfría con rapidez durante la noche. Esto obliga a trabajar con baja carga aerodinámica, una puesta a punto delicada y una gestión térmica que suele definir la clasificación y la carrera. Alpine anticipó que llevará una configuración específica para este desafío nocturno, con ajustes destinados a mejorar la velocidad final.
Jueves 20 de noviembre
- Práctica Libre 1: 21:30
Viernes 21 de noviembre
- Práctica Libre 2: 01:00
- Práctica Libre 3: 21:30
Sábado 22 de noviembre
- Clasificación: 01:00
Domingo 23 de noviembre
- Carrera: 01:00
La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
