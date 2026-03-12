Franco Colapinto EN VIVO: prácticas, clasificación, Sprint, carrera y posiciones, minuto a minuto del GP China

Live Blog Post

Horarios del Gran Premio de China de la Fórmula 1

El cronograma oficial comenzará en la madrugada del viernes 13 de marzo para Argentina. La primera actividad será la práctica libre 1, que se desarrollará entre las 00:30 y las 01:30 horas. Más tarde, desde las 04:30 hasta las 05:14, tiene lugar la clasificación sprint, que determinará la grilla para la carrera corta del sábado.

La jornada del sábado 14 de marzo contará con dos momentos clave. A partir de las 00:00 horas se disputará la carrera sprint, que se extenderá durante una hora y entregará puntos importantes para el campeonato; mientras que posteriormente, entre las 04:00 y las 05:00, se llevará adelante la sesión de clasificación que definirá el orden de largada para el Gran Premio principal.

Finalmente, el domingo 15 de marzo se celebra la carrera, programada para las 04:00 de la madrugada en horario argentino. La competencia tendrá un total de 56 vueltas y recorrerá una distancia de poco más de 305 kilómetros sobre uno de los circuitos más técnicos del calendario.

El cronograma:

Viernes 13 de marzo

Prácticas libres 1: 00:30 a 01:30

00:30 a 01:30 Clasificación sprint: 04:30 a 05:14

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint: 00:00 a 01.00

00:00 a 01.00 Clasificación: 04:00 a 05.00

Domingo 15 de marzo