Preocupación tras la maniobra de Colapinto: el jefe de McLaren elevó un reclamo a las autoridades

A esta situación se suma un factor aerodinámico clave: los autos están diseñados para generar la menor resistencia posible en las rectas, lo que permite alcanzar mayores velocidades antes de la primera curva. Sin embargo, esa característica también implica que los pilotos llegan a la frenada inicial con menos agarre en los neumáticos, lo que aumenta el riesgo en los primeros metros de cada Gran Premio.

Tras el susto vivido en Australia, dentro de la Fórmula 1 crece la necesidad de revisar los procedimientos de largada y encontrar soluciones antes de que una situación similar termine en un accidente de mayor gravedad.