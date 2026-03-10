Preocupación tras la maniobra de Colapinto: el jefe de McLaren elevó un reclamo a las autoridades
Andrea Stella, jefe de McLaren, reclamó más medidas de seguridad en las largadas de la F1 tras la maniobra de Franco Colapinto en el GP de Australia.
La maniobra de Franco Colapinto para evitar un choque en la largada del Gran Premio de Australia encendió las alarmas en la Fórmula 1. En ese sentido, Andrea Stella, jefe de McLaren, pidió revisar los protocolos de seguridad y advirtió sobre los riesgos que generan los nuevos autos de 2026.
El episodio ocurrió cuando el piloto argentino de Alpine debió reaccionar en una fracción de segundo para evitar impactar contra el monoplaza de Lawson, que había quedado prácticamente detenido en la grilla tras un problema en la salida.
Tras la carrera disputada en Melbourne, Andrea Stella, jefe de equipo de McLaren, utilizó esa situación como ejemplo para reclamar mayores medidas de seguridad en el inicio de las competencias: “Creo que la preocupación sigue ahí. La salida estuvo a punto de terminar mal”, expresó el dirigente al referirse al incidente que involucró indirectamente al piloto argentino.
Stella remarcó que el problema requiere un análisis técnico profundo, aunque insistió en que la categoría debe actuar antes de que ocurra un accidente grave: “Se trata de una cuestión muy técnica. No creo que debamos ir demasiado lejos con el ‘debemos hacer esto o debemos hacer aquello’. Mi petición es que hagamos más. Mantengamos la atención en la salida, porque en algún momento se convertirá en un problema”, sostuvo.
El inicio de la temporada dejó en evidencia una preocupación que ya había aparecido durante la pretemporada: el comportamiento de los nuevos autos y motores de 2026 en el momento de la largada. Las nuevas unidades de potencia tienen una respuesta más lenta al momento de acelerar. Esto provoca que, ante el mínimo error, el monoplaza pueda quedar prácticamente detenido mientras el resto del pelotón avanza a gran velocidad. Ese fue el escenario que obligó a Colapinto a realizar una maniobra extrema para evitar un choque frontal en los primeros metros de carrera.
A esta situación se suma un factor aerodinámico clave: los autos están diseñados para generar la menor resistencia posible en las rectas, lo que permite alcanzar mayores velocidades antes de la primera curva. Sin embargo, esa característica también implica que los pilotos llegan a la frenada inicial con menos agarre en los neumáticos, lo que aumenta el riesgo en los primeros metros de cada Gran Premio.
Tras el susto vivido en Australia, dentro de la Fórmula 1 crece la necesidad de revisar los procedimientos de largada y encontrar soluciones antes de que una situación similar termine en un accidente de mayor gravedad.
