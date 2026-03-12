El entusiasmo de Franco Colapinto antes del Gran Premio de China: "Nueva oportunidad"

Embed ESTA RE FELIZ CON SUS NUEVOS STICKERS ✨️ pic.twitter.com/eIqBGEeAWa — Colapinto News (@Colapinto_news) March 12, 2026

Qué dijo Colapinto de la maniobra magistral para evitar a Lawson en Australia

Uno de los momentos más comentados del Gran Premio de Australia fue la maniobra defensiva del argentino en la largada, cuando logró evitar un choque con Liam Lawson, piloto de Red Bull. La rápida reacción del pilarense fue clave para esquivar un incidente que podría haber comprometido su carrera desde el comienzo.

Sobre esa situación, explicó que todo ocurrió en cuestión de instantes: “Tuve suerte de reaccionar muy rápido. No es algo para lo que te prepares, te sale de forma natural”, relató al recordar la maniobra. Luego, agregó: “Estuve muy cerca de Liam. Ojalá que no sea algo que pase cada fin de semana, porque en algún momento va a suceder”. Con esa experiencia reciente y la motivación de seguir creciendo en la categoría, el argentino se prepara para afrontar un nuevo desafío en la F1.

Gran Premio de China de la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto

El cronograma oficial comenzará en la madrugada del viernes 13 de marzo para Argentina. La primera actividad será la práctica libre 1, que se desarrollará entre las 00:30 y las 01:30 horas. Más tarde, desde las 04:30 hasta las 05:14, tendrá lugar la clasificación sprint, que determinará la grilla para la carrera corta del sábado.

La jornada del sábado 14 de marzo contará con dos momentos clave. A partir de las 00:00 horas se disputará la carrera sprint, que se extenderá durante una hora y entregará puntos importantes para el campeonato. Posteriormente, entre las 04:00 y las 05:00, se llevará adelante la sesión de clasificación que definirá el orden de largada para el Gran Premio principal.

Finalmente, el domingo 15 de marzo se celebrará la carrera, programada para las 04:00 de la madrugada en horario argentino. La competencia tendrá un total de 56 vueltas y recorrerá una distancia de poco más de 305 kilómetros sobre uno de los circuitos más técnicos del calendario.

Viernes 13 de marzo

Prácticas libres 1: 00:30

00:30 Clasificación sprint: 04:30

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint: 00:00

00:00 Clasificación: 04:00

Domingo 15 de marzo

Carrera: 04.00