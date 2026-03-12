El entusiasmo de Franco Colapinto antes del Gran Premio de China: "Nueva oportunidad"
El piloto argentino de Alpine ya se encuentra en Shanghái. El joven corredor considera que la próxima carrera puede ser una buena oportunidad para seguir sumando experiencia.
Franco Colapinto ya tiene la mirada puesta en el Gran Premio de China, segunda fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1. Después de su participación en la carrera inaugural disputada en Australia, donde finalizó en la decimocuarta posición con su Alpine, el piloto argentino llegó a Shanghai con la intención de continuar su proceso de adaptación a la máxima categoría del automovilismo.
El joven corredor de Pilar se mostró entusiasmado ante el desafío que representa esta nueva competencia. En la previa del fin de semana, que incluirá una carrera sprint el sábado, expresó su optimismo respecto de las posibilidades del equipo y del aprendizaje que puede obtener en este tipo de escenarios. “Tenemos una nueva oportunidad y tenemos que aprovecharla”, señaló el argentino al analizar lo que se viene en el circuito chino.
Para el piloto de 22 años, cada carrera representa una instancia clave para continuar desarrollándose en un campeonato caracterizado por su enorme nivel de competitividad. El trazado de Shanghai será una experiencia completamente nueva para él, algo que el propio Colapinto reconoció al hablar sobre las particularidades del circuito. “Es importante adaptarse rápido al coche y aprender rápido. Es un circuito muy técnico, con curvas largas y muchas velocidades diferentes. Es bastante difícil”, explicó.
Más allá del resultado en Australia, el balance para Alpine tuvo algunos aspectos positivos. En una carrera marcada por cinco abandonos, ambos monoplazas de la escudería lograron cruzar la meta. Pierre Gasly, compañero del argentino, terminó en la décima posición y sumó el primer punto de la temporada para el equipo.
En ese contexto, Franco también reflexionó sobre la irregularidad que suele presentarse en las primeras fechas del campeonato. “Es algo que nadie tiene aún. Igual haces una buena salida y, en la siguiente, haces la peor de tu vida”, comentó al referirse a la dificultad de encontrar consistencia en un inicio de temporada donde todos los equipos todavía están ajustando detalles.
Qué dijo Colapinto de la maniobra magistral para evitar a Lawson en Australia
Uno de los momentos más comentados del Gran Premio de Australia fue la maniobra defensiva del argentino en la largada, cuando logró evitar un choque con Liam Lawson, piloto de Red Bull. La rápida reacción del pilarense fue clave para esquivar un incidente que podría haber comprometido su carrera desde el comienzo.
Sobre esa situación, explicó que todo ocurrió en cuestión de instantes: “Tuve suerte de reaccionar muy rápido. No es algo para lo que te prepares, te sale de forma natural”, relató al recordar la maniobra. Luego, agregó: “Estuve muy cerca de Liam. Ojalá que no sea algo que pase cada fin de semana, porque en algún momento va a suceder”. Con esa experiencia reciente y la motivación de seguir creciendo en la categoría, el argentino se prepara para afrontar un nuevo desafío en la F1.
Gran Premio de China de la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto
El cronograma oficial comenzará en la madrugada del viernes 13 de marzo para Argentina. La primera actividad será la práctica libre 1, que se desarrollará entre las 00:30 y las 01:30 horas. Más tarde, desde las 04:30 hasta las 05:14, tendrá lugar la clasificación sprint, que determinará la grilla para la carrera corta del sábado.
La jornada del sábado 14 de marzo contará con dos momentos clave. A partir de las 00:00 horas se disputará la carrera sprint, que se extenderá durante una hora y entregará puntos importantes para el campeonato. Posteriormente, entre las 04:00 y las 05:00, se llevará adelante la sesión de clasificación que definirá el orden de largada para el Gran Premio principal.
Finalmente, el domingo 15 de marzo se celebrará la carrera, programada para las 04:00 de la madrugada en horario argentino. La competencia tendrá un total de 56 vueltas y recorrerá una distancia de poco más de 305 kilómetros sobre uno de los circuitos más técnicos del calendario.
Viernes 13 de marzo
- Prácticas libres 1: 00:30
- Clasificación sprint: 04:30
Sábado 14 de marzo
- Carrera sprint: 00:00
- Clasificación: 04:00
Domingo 15 de marzo
- Carrera: 04.00
