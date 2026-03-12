A qué hora arranca la actividad de Franco Colapinto en el Gran Premio de China
El pilarense vuelve a tener acción este fin de semana, en el marco de la segunda fecha del campeonato de la Fórmula 1.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 no da respiro, y tras el inicio en Melbourne, la máxima categoría aterriza en el Circuito Internacional de Shanghái para disputar el Gran Premio de China, la segunda cita del calendario y que lo tendrá al argentino Franco Colapinto expectante por lograr un buen papel.
La gran novedad para este fin de semana es el regreso del formato Sprint, lo que garantiza acción por los puntos desde el sábado y obligará a los fanáticos argentinos a madrugar debido a la gran diferencia horaria.
Todas las miradas en Argentina estarán sobre Colapinto. Luego de un debut accidentado en Australia, donde finalizó en la posición 14 tras sortear múltiples contratiempos de su escudería, el piloto pilarense llega a Shanghái con el objetivo de exprimir el potencial del Alpine.
Para Franco, será una prueba de fuego: un circuito técnico que exige un equilibrio perfecto entre la velocidad final en sus largas rectas y la precisión en las curvas lentas.
Horarios del Gran Premio de China de la Fórmula 1
El cronograma oficial comenzará en la madrugada del viernes 13 de marzo para Argentina. La primera actividad será la práctica libre 1, que se desarrollará entre las 00:30 y las 01:30 horas. Más tarde, desde las 04:30 hasta las 05:14, tiene lugar la clasificación sprint, que determinará la grilla para la carrera corta del sábado.
La jornada del sábado 14 de marzo contará con dos momentos clave. A partir de las 00:00 horas se disputará la carrera sprint, que se extenderá durante una hora y entregará puntos importantes para el campeonato; mientras que posteriormente, entre las 04:00 y las 05:00, se llevará adelante la sesión de clasificación que definirá el orden de largada para el Gran Premio principal.
Finalmente, el domingo 15 de marzo se celebra la carrera, programada para las 04:00 de la madrugada en horario argentino. La competencia tendrá un total de 56 vueltas y recorrerá una distancia de poco más de 305 kilómetros sobre uno de los circuitos más técnicos del calendario.
El cronograma:
Viernes 13 de marzo
- Prácticas libres 1: 00:30 a 01:30
- Clasificación sprint: 04:30 a 05:14
Sábado 14 de marzo
- Carrera sprint: 00:00 a 01.00
- Clasificación: 04:00 a 05.00
Domingo 15 de marzo
- Carrera: 04.00
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario