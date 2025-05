Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1 y estallaron los memes con la China Suárez

Si bien todo es alegría y celebración, los usuarios de las redes sociales no dudaron en hacer cientos de memes al respecto, pero con un pequeño detalle: involucraron a la China Suárez.

Es que en noviembre del 2024, se supo que el joven piloto mantuvo un fugaz romance con la artista, lo que desató todo tipo de comentarios al respecto.

De hecho, ella viajó a Madrid para encontrarse con él y pasar todo el fin de semana juntos. Sin embargo, todo llegó a su fin rápidamente, ya que la China en una fiesta se había tatuado el número 43, que identifica al corredor, por lo que él se asustó y terminó el vínculo.

Memes y reacciones por el regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fabipa90/status/1920096333773345155&partner=&hide_thread=false La china Suarez dejando al boludo de Icardi y volviendo con Colapinto



pic.twitter.com/pqYIdh37de — Fabipa (@fabipa90) May 7, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CornudasClubVip/status/1920222220132942300&partner=&hide_thread=false La China Suárez sacando a Mauro Icardi y metiendo a Franco Colapinto pic.twitter.com/UvFD0aKzFa — El Club de las Cornudas (@CornudasClubVip) May 7, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/aarontsuarez/status/1920108021071400981&partner=&hide_thread=false la china suárez ahora que colapinto volvió a fórmula 1 https://t.co/cYcD0QSku2 pic.twitter.com/HBdLwNEfKz — aaron (@aarontsuarez) May 7, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BandaDeRiver14/status/1920065679505379639&partner=&hide_thread=false Vuelve Colapinto a la Fórmula 1...



La china Suarez... pic.twitter.com/4whwO8yRG9 — La banda de River. (@BandaDeRiver14) May 7, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ingridveles/status/1920136562047623387&partner=&hide_thread=false Ahora por favor que no se le vuelva a cruzar la china a Franco Colapinto #VuelveEl43 pic.twitter.com/qnrxx4EtwD — In (@ingridveles) May 7, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LUISmarcel87009/status/1920112370266829117&partner=&hide_thread=false la china ya ganó la Pole Position!! pic.twitter.com/hAEhHRSFCe — cheloR24 (@LUISmarcel87009) May 7, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/therealbuni/status/1920099768589602845&partner=&hide_thread=false Icardi se va a casar con la china suarez



El sacrificio para sacarle toda la brujería a colapinto pic.twitter.com/bafSPrJdi4 — ElBuni (@therealbuni) May 7, 2025

El emocionante posteo de la Fórmula 1 para darle la bienvenida a Franco Colapinto: el guiño viral

Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1 y la noticia no pasó desapercibida, ni para los fanáticos ni para la propia organización de la máxima categoría del automovilismo. Alpine lo confirmó este miércoles como reemplazante de Jack Doohan por al menos cinco carreras, comenzando con el Gran Premio de Emilia-Romaña, y desde ese momento la cuenta oficial de la F1 se sumó a la celebración con todo.

La cuenta @F1 publicó de inmediato el anuncio del equipo francés con un mensaje claro y directo en inglés: “Breaking: Franco Colapinto will race for Alpine in place of Jack Doohan for at least the next five races” (“Última hora: Franco Colapinto correrá al menos las próximas cinco carreras para Alpine en lugar de Jack Doohan”).

Pero lo que realmente tocó el corazón de los argentinos fue otro posteo, mucho más emotivo. “Colapinto is back on the grid in new colours... ¡Vamos, Franco!”, escribieron junto a una bandera de Argentina. El detalle no pasó inadvertido: fue el único mensaje en español en una cuenta que publica casi exclusivamente en inglés, y fue rápidamente replicado y celebrado por miles de usuarios.

El joven piloto de Pilar viene de una gran temporada 2024 como parte del equipo Williams, en la que disputó nueve carreras y dejó una muy buena imagen. Su regreso a la grilla con Alpine despierta enorme expectativa, en especial porque llega como titular y con una estructura que atraviesa profundos cambios.

La confirmación de Colapinto llegó horas después de que Alpine oficializara también la salida de su director, Oliver Oakes, y anunciara el regreso de Flavio Briatore como asesor ejecutivo del equipo. El histórico dirigente italiano ya tomó decisiones fuertes, y una de las primeras fue darle la titularidad al argentino. La cita para su reestreno en la F1 será el próximo 18 de mayo, en el GP de Emilia-Romaña, en el mítico circuito de Imola.