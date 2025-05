La reacción de Silvia Lospennato en TV, al enterarse en vivo que se caía Ficha Limpia

lospenato.mp4

En TN, la dirigente del PRO esperaba ansiosa lo que parecía una victoria legislativa. Pero se encontró con el rechazo y no pudo ocultar su malestar.

"Lamentable. Han defraudado a la Argentina. Pero no vamos a parar hasta saber qué pasó. No vamos a parar hasta que los corruptos no ganen más en la Argentina. Los que quieren impunidad. Los que miran al costado. No nos van a frenar. Sépanlo", expresó la candidata a legisladora porteña en sus redes sociales.

Visiblemente enojada en plena entrevista, Lospennato no dudó en apuntar hasta contra el Gobierno. "Todos los funcionarios del Gobierno de Milei salieron a tuitear lo mismo al mismo tiempo, rápidamente se pusieron de acuerdo para salir con la misma frase. Eso me llama la atención", apuntó.

