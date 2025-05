Juan Román Riquelme rompió el silencio y le respondió a Gabriel Anello: "Me tocó un..."

Durante la entrevista, Riquelme aseguró que comenzará acciones legales contra el relator de Radio Mitre: "Claramente que sí. De eso se va a ocupar la gente de legales del club". Enseguida, aclaró que desconoce al comunicador: "Yo puedo odiar a alguien si lo conozco, a esta persona no la conozco".

Anello había dicho en su programa radial: “Los que no van al colegio, como él, son unos negros ignorantes”, lo que desató un amplio repudio tanto en redes sociales como en distintos sectores del periodismo.

Riquelme también relató cómo su hija lo llamó para advertirle sobre los dichos: “Me dijo ‘ya sé, nunca van a parar, cada vez que hablen van a hacerlo mal, pero trabajá tranquilo que sos el negro más lindo del mundo’. Es una maravilla”, expresó.

Lejos de entrar en la confrontación directa, el ídolo xeneize eligió apoyarse en los valores que lo marcaron desde joven y que sigue transmitiendo en su nueva etapa como dirigente. “Desde los 18 años tuve la suerte de ser futbolista con el equipo de mi vida y eso me ha dado mucha felicidad, mucho cariño de la gente. Me ven como un malo porque no he transado con nadie. Si hubiese transado, dirían que soy el mejor jugador de la historia del fútbol argentino, pero como no, hablan de otra cosa”.

