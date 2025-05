Gabriel Anello pidió disculpas tras su ataque a Juan Román Riquelme: "Me extralimité; me dolían los riñones"

El presidente de Boca no esquivó el tema y, con su habitual templanza, avisó que iba a iniciar acciones legales contra Anello.

“Estoy muy orgulloso de decir que soy de Don Torcuato, que soy argentino, que amo mi país, amo Don Torcuato. Me tocó un color de piel normal, pero no tengo ningún problema con los colorados, blancos, rubios, negros, tengo respeto hacia todos”, afirmó Román en diálogo con Jorge Rial en Argenzuela.

En este marco, el periodista abrió su programa este miércoles con un pedido de disculpas. "Claramente me extralimité. Me fui un cambio más. No es una excusa, pero no me sentía bien y me tendría que haber ido", sostuvo.

"Estoy cansado que me operen todo el tiempo, pero le erré y me equivocó. Quise hacer una comparación y me salió mal. Pero yo voy a seguir criticando a Riquelme", argumentó Anello.

En cuanto a sus formas polémicas y discriminatorias, el periodista aseguró: "Sobre la discriminación, no quise discriminar a nadie".

"No quiere decir que no siga criticando a Juan Román Riquelme porque su gestión es paupérrima", avisó el conductor, y destacó: "La grandeza del ser humano y la valentía del hombre es pedir disculpas. Yo voy a seguir siendo el mismo".

Para cerrar su descargo, Anello insistió en que durante su ataque a Román se encontraba padeciendo problemas de salud. "Me sentía como el traste, me dolían los riñones. A los que ofendí, les pido disculpas", concluyó.

