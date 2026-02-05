Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs Temperley
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Barracas Central vs Temperley por la Copa Argentina.
Barracas Central y Temperley jugarán este jueves, desde las 21.15, en el estadio Julio Humberto Grondona, por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro marcará el debut de ambos equipos en el certamen más federal del país y definirá a uno de los clasificados a los 16avos de final.
El Guapo llega al cruce con la necesidad de sumar su primer triunfo de la temporada. En las primeras tres fechas del Torneo Apertura acumuló dos empates y una derrota: cayó 0-1 ante River, igualó 0-0 frente a Aldosivi y empató 1-1 ante Deportivo Riestra, en un partido que tuvo un cierre polémico. Para Barracas Central, la Copa Argentina aparece como una oportunidad para cambiar la racha y ganar confianza, luego de un arranque de año sin victorias en el torneo local y con dificultades para sostener resultados.
Temperley, en tanto, tendrá su debut oficial en la temporada 2026. El Gasolero se prepara para el inicio de la Primera Nacional, donde debutará el 14/02 ante Tristán Suárez, y buscará dar el golpe en Sarandí para avanzar de ronda.
El equipo del sur estrenará además nuevo entrenador: Nicolás Domingo, ex volante de River, Independiente y Banfield, fue oficializado como director técnico a principios de diciembre y comenzará ante Barracas Central su primera experiencia al frente de un plantel profesional.
Las probables formaciones del encuentro entre Barracas Central y Temperley
- Barracas Central: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Rubén Darío Insua.
- Temperley: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Nicolás Domingo.
