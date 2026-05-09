Sorpresa en Roma: Navone dio el golpe y eliminó a Auger-Aliassime en el Masters 1000
El tenista argentino firmó una victoria de alto impacto en el Roma Open y avanzó a la siguiente ronda tras superar al canadiense en un partido muy cerrado.
Mariano Navone protagonizó una de las sorpresas de la jornada en el Masters 1000 de Roma al imponerse ante Félix Auger-Aliassime y meterse en la tercera ronda del tradicional torneo sobre polvo de ladrillo.
El argentino jugó un partido sólido, de mucha concentración en los momentos decisivos, y logró quedarse con un triunfo valioso frente a un rival de mayor ranking y experiencia en este tipo de competencias.
El desarrollo fue parejo de principio a fin, con intercambios largos y mucha tensión en cada game. Navone supo sostenerse en los puntos importantes y terminó inclinando la balanza a su favor en los cierres de cada set, donde mostró mayor precisión y temple competitivo.
Con esta victoria, el jugador argentino consiguió uno de los resultados más importantes de su carrera en el circuito ATP, ya que se trata de un triunfo ante un rival consolidado dentro del top del ranking mundial.
Además, este paso en Roma le permite seguir avanzando en uno de los torneos más exigentes de la gira europea, donde los puntos en juego son clave de cara al ranking y a la previa de Roland Garros.
Del otro lado, la derrota representa un golpe inesperado para Auger-Aliassime, que llegaba como uno de los nombres fuertes del cuadro principal y se despide antes de lo previsto del certamen italiano.
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