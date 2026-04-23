Ganó, gustó y goleó: un Boca "dulce" venció por 4-0 a Defensa y Justicia y se metió en los playoffs

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Cómo llegan ambos equipos a este duelo

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un presente inmejorable. Tras la victoria en el Superclásico como visitante, el Xeneize alcanzó una racha de 13 partidos sin derrotas y se consolidó como uno de los equipos más sólidos del campeonato. Actualmente se ubica en la tercera posición de la Zona A con 24 puntos y, con un triunfo, asegurará su clasificación a los playoffs.

Incluso, existe la posibilidad de que el azul y oro alcance la cima de su grupo si logra imponerse por una diferencia de tres goles, a la espera de los resultados de Vélez y Estudiantes. Este contexto convierte al partido en una oportunidad clave para seguir afianzando su candidatura.

Pensando en la seguidilla de compromisos y en el próximo duelo por la Copa Libertadores ante Cruzeiro, el entrenador analiza realizar una rotación masiva en el equipo. Se estima que podría modificar hasta diez nombres respecto al último partido, manteniendo únicamente a Leandro Brey en el arco.

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Por el lado del equipo de Mariano Soso, el presente es más complejo. Luego de un arranque sólido que lo tuvo como uno de los últimos invictos del torneo, Defensa y Justicia encadenó tres derrotas consecutivas frente a Instituto, Talleres e Independiente, lo que puso en riesgo su permanencia en zona de clasificación.

Este partido, en condición de local, se presenta como una oportunidad para revertir la tendencia negativa y recuperar terreno en la tabla. La necesidad de sumar puntos es urgente, ya que un nuevo tropiezo podría complicar seriamente sus aspiraciones.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta a septiembre del año pasado, cuando el Halcón se impuso 2-1 con un gol agónico de Abiel Osorio en un encuentro vibrante. Ahora, con realidades distintas, vuelven a cruzarse en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos en el tramo final del campeonato.