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Ganó, gustó y goleó: un Boca "dulce" venció por 4-0 a Defensa y Justicia y se metió en los playoffs
MinutoUno
El Xeneize se impuso como visitante ante el Halcón y aseguró su participación en la siguiente fase del Torneo Apertura. Conocé los detalles.
EN VIVO
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22:00
Terminó el partido: Boca se impuso por 4-0 ante Defensa y Justicia
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22:00
Merentiel selló una noche espectacular para un Boca ya clasificado
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21:46
Adam Bareiro llegó para darle la goleada a Boca: el Xeneize se impone por 3-0
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21:43
Con gol de Alan Velasco, Boca amplía su ventaja sobre Defensa y Justicia: van 2-0
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20:54
Final del primer tiempo: gana Boca 1-0
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20:23
Gol de Boca: el Xeneize abrió el marcador con un tanto de Milton Giménez
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20:16
Defensa convirtió, pero el VAR lo anuló por offside
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20:09
Boca y Defensa juegan esta noche con ambas hinchadas
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Arrancó el partido: seguí el resultado en vivo acá
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19:29
Cómo llegan ambos equipos a este duelo
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19:28
Formaciones del encuentro
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19:27
Así está la tabla de posiciones del Grupo A
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19:27
Defensa y Justicia vs. Boca: otros datos
Boca venció por 4-0 a Defensa y Justicia y ratificó su buen momento este jueves en el Estadio Norberto Tomaghello, en el arranque de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. De esta manera, el Xeneize avanzó a los octavos de final del certamen doméstico, mientras que el Halcón está noveno, por fuera de los puestos de clasificación.
Cabe señalar que el encuentro tuvo un atractivo especial: con la presencia de ambas hinchadas.
Defensa y Justicia vs. Boca EN VIVO: minuto a minuto
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