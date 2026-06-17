EN VIVOFecha 1
Ghana se impuso ante Panamá en la última y arrancó con un triunfo en el Mundial 2026
Ghana venció 1-0 a Panamá con un gol agónico de Caleb Yirenkyi y comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026.
Ghana debutó con una victoria sufrida pero valiosa en el Mundial 2026. El seleccionado africano derrotó 1-0 a Panamá gracias a un gol de Caleb Yirenkyi en la última jugada del partido y sumó sus primeros tres puntos en el Grupo L.
Cuando todo parecía encaminado a un empate sin goles, Ghana encontró el premio sobre el cierre y se quedó con una victoria clave en su estreno mundialista. El conjunto africano derrotó 1-0 a Panamá en un encuentro muy parejo correspondiente a la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026.
El único tanto de la noche llegó en la última jugada del partido, cuando Caleb Yirenkyi apareció para desatar el festejo de los ghaneses. El gol agónico le permitió sumar tres puntos fundamentales en una zona que promete ser una de las más competitivas de la Copa del Mundo.
La victoria de Ghana se suma al triunfo de Inglaterra por 4-2 sobre Croacia en el otro encuentro de la fecha inaugural del grupo. De esta manera, ingleses y ghaneses comenzaron el torneo con una victoria y lideran las posiciones tras la primera jornada.
En la próxima fecha, Ghana tendrá una prueba de fuego cuando enfrente a Inglaterra en un duelo que podría resultar determinante para la clasificación a la siguiente ronda. Por su parte, Panamá buscará recuperarse frente a Croacia, que también necesita sumar después de su derrota en el debut.
Ghana y Panamá: las claves del estreno en el Grupo L
-
Horario y TV: El partido arranca a las 20:00 (hora de Argentina) en Toronto y se puede seguir en vivo y en directo por la pantalla de DSports.
Oportunidad dorada: Dado que Inglaterra y Croacia son los favoritos del grupo, este choque entre africanos y centroamericanos es una chance inmejorable para sumar y aspirar al tercer puesto clasificatorio a dieciseisavos.
El historial de las Estrellas Negras: Ghana busca recuperar la mística de Sudáfrica 2010, donde protagonizó la mejor actuación histórica de un equipo africano al alcanzar los cuartos de final.
El sueño panameño: El conjunto dirigido por Thomas Christiansen disputa apenas su segunda Copa del Mundo y llega con la firme ilusión de conseguir su primer triunfo histórico en la máxima cita mundialista.
Dejá tu comentario