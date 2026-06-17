Ghana se impuso ante Panamá en la última y arrancó con un triunfo en el Mundial 2026

La victoria de Ghana se suma al triunfo de Inglaterra por 4-2 sobre Croacia en el otro encuentro de la fecha inaugural del grupo. De esta manera, ingleses y ghaneses comenzaron el torneo con una victoria y lideran las posiciones tras la primera jornada.

En la próxima fecha, Ghana tendrá una prueba de fuego cuando enfrente a Inglaterra en un duelo que podría resultar determinante para la clasificación a la siguiente ronda. Por su parte, Panamá buscará recuperarse frente a Croacia, que también necesita sumar después de su derrota en el debut.

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Ghana y Panamá: las claves del estreno en el Grupo L

Horario y TV: El partido arranca a las 20:00 (hora de Argentina) en Toronto y se puede seguir en vivo y en directo por la pantalla de DSports .

Oportunidad dorada: Dado que Inglaterra y Croacia son los favoritos del grupo, este choque entre africanos y centroamericanos es una chance inmejorable para sumar y aspirar al tercer puesto clasificatorio a dieciseisavos.

El historial de las Estrellas Negras: Ghana busca recuperar la mística de Sudáfrica 2010, donde protagonizó la mejor actuación histórica de un equipo africano al alcanzar los cuartos de final.

El sueño panameño: El conjunto dirigido por Thomas Christiansen disputa apenas su segunda Copa del Mundo y llega con la firme ilusión de conseguir su primer triunfo histórico en la máxima cita mundialista.

Minuto a minuto de Ghana vs. Panamá