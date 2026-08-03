Más poder y renovación: Pochettino seguirá al frente de Estados Unidos hasta el Mundial 2030
La federación estadounidense confirmó la extensión del vínculo del entrenador argentino, que tendrá nuevas responsabilidades además de dirigir al seleccionado mayor.
Mauricio Pochettino continuará como entrenador de la Selección de Estados Unidos hasta el Mundial de 2030. La federación de fútbol de ese país anunció la renovación del técnico argentino por cuatro temporadas más, en una decisión que excede la continuidad del equipo nacional y le otorga un papel de mayor relevancia dentro de la estructura deportiva estadounidense.
El acuerdo representa una apuesta a largo plazo por el proceso inició en septiembre de 2024. El objetivo de US Soccer es aprovechar el impulso generado durante el Mundial 2026 y avanzar en la construcción de un proyecto que no se limite a los resultados de la selección absoluta.
Uno de los aspectos más llamativos del anuncio está relacionado con la financiación. Según informó la propia federación, el programa contará con el respaldo de una “importante donación filantrópica” realizada por Kenneth C. Griffin, fundador y director ejecutivo del fondo de inversión Citadel y de Griffin Catalyst. El proyecto también tendrá aportes de Scott Goodwin, Adam Freede y diferentes socios comerciales.
La magnitud de la inversión privada evidencia la importancia que Estados Unidos le asigna al desarrollo del fútbol en los próximos años. La intención es utilizar los recursos para fortalecer diferentes áreas del sistema y generar las condiciones necesarias para que el país pueda competir de manera sostenida con las principales potencias del deporte.
Mauricio Pochettino seguirá siendo DT de Estados Unidos hasta 2030
Pochettino llegó a la selección estadounidense con la misión inicial de preparar al equipo para el Mundial 2026. El balance del torneo fue considerado positivo por la federación. Bajo su conducción, Estados Unidos consiguió ganar su grupo por tercera vez en su historia y alcanzó una actuación destacada ante su público.
Además, el seleccionado consiguió una victoria en una fase eliminatoria de una Copa del Mundo por primera vez desde Corea y Japón 2002. El triunfo ante Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final significó otro paso importante para un equipo que busca establecerse definitivamente entre los protagonistas del fútbol internacional.
El conjunto dirigido por el argentino también estableció un nuevo récord de victorias en una misma edición de la Copa del Mundo. Esos resultados convencieron a los dirigentes estadounidenses de que Pochettino debía continuar al frente del proceso. Sin embargo, el nuevo contrato modifica considerablemente sus responsabilidades.
El exentrenador de Tottenham, París Saint-Germain (PSG) y Chelsea no tendrá únicamente la tarea de trabajar con los futbolistas del seleccionado mayor. También colaborará en diferentes áreas vinculadas con el crecimiento general del fútbol estadounidense. Entre sus nuevas funciones estará el asesoramiento sobre el desarrollo de las selecciones juveniles, la capacitación de entrenadores y la coordinación con las ligas profesionales. También tendrá participación en la planificación técnica del sistema futbolístico nacional.
Desde la federación también remarcaron la importancia de extender el vínculo. JT Batson, director ejecutivo y secretario general de US Soccer, destacó que la continuidad apunta a acelerar el desarrollo del deporte en todo Estados Unidos. “Mauricio y su cuerpo técnico creen en el futuro del fútbol en Estados Unidos. Tenemos mucho trabajo por delante para cumplir nuestras ambiciones, entre ellas competir para ganar Mundiales y convertir al fútbol en el deporte más practicado en todas las comunidades”, afirmó.
El calendario que tendrá por delante Pochettino será extenso. Estados Unidos disputará la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro durante 2027 y 2029. Además, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 representarán una oportunidad importante para desarrollar a los futbolistas jóvenes y ampliar la base de jugadores disponibles para las distintas selecciones.
La apuesta de US Soccer es clara: mantener la continuidad del entrenador argentino, darle mayor capacidad de intervención y acompañar su trabajo con una inversión privada de gran magnitud. El objetivo final no será únicamente mejorar los resultados de Estados Unidos, sino transformar de manera estructural la forma en que se desarrolla el fútbol en el país. Así, Pochettino tendrá hasta 2030 para intentar construir un legado que vaya mucho más allá del banco de suplentes.
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