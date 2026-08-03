Más poder y renovación: Pochettino seguirá al frente de Estados Unidos hasta el Mundial 2030

Además, el seleccionado consiguió una victoria en una fase eliminatoria de una Copa del Mundo por primera vez desde Corea y Japón 2002. El triunfo ante Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final significó otro paso importante para un equipo que busca establecerse definitivamente entre los protagonistas del fútbol internacional.

Here to create a culture.



Here to stay for the USA. pic.twitter.com/wxfg0MNNWT — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) August 3, 2026

El conjunto dirigido por el argentino también estableció un nuevo récord de victorias en una misma edición de la Copa del Mundo. Esos resultados convencieron a los dirigentes estadounidenses de que Pochettino debía continuar al frente del proceso. Sin embargo, el nuevo contrato modifica considerablemente sus responsabilidades.

El exentrenador de Tottenham, París Saint-Germain (PSG) y Chelsea no tendrá únicamente la tarea de trabajar con los futbolistas del seleccionado mayor. También colaborará en diferentes áreas vinculadas con el crecimiento general del fútbol estadounidense. Entre sus nuevas funciones estará el asesoramiento sobre el desarrollo de las selecciones juveniles, la capacitación de entrenadores y la coordinación con las ligas profesionales. También tendrá participación en la planificación técnica del sistema futbolístico nacional.

Desde la federación también remarcaron la importancia de extender el vínculo. JT Batson, director ejecutivo y secretario general de US Soccer, destacó que la continuidad apunta a acelerar el desarrollo del deporte en todo Estados Unidos. “Mauricio y su cuerpo técnico creen en el futuro del fútbol en Estados Unidos. Tenemos mucho trabajo por delante para cumplir nuestras ambiciones, entre ellas competir para ganar Mundiales y convertir al fútbol en el deporte más practicado en todas las comunidades”, afirmó.

El calendario que tendrá por delante Pochettino será extenso. Estados Unidos disputará la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro durante 2027 y 2029. Además, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 representarán una oportunidad importante para desarrollar a los futbolistas jóvenes y ampliar la base de jugadores disponibles para las distintas selecciones.

La apuesta de US Soccer es clara: mantener la continuidad del entrenador argentino, darle mayor capacidad de intervención y acompañar su trabajo con una inversión privada de gran magnitud. El objetivo final no será únicamente mejorar los resultados de Estados Unidos, sino transformar de manera estructural la forma en que se desarrolla el fútbol en el país. Así, Pochettino tendrá hasta 2030 para intentar construir un legado que vaya mucho más allá del banco de suplentes.