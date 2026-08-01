Rosalía se emocionó tras la polémica y reconquistó a los argentinos: "El mejor público de la Tierra"

"Y entonces ¿cómo yo podría tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar como este? En verdad es el lugar que me ha erguido donde estoy hoy. Así que obviamente, creo que ya lo sabéis los que estáis aquí, no tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público, que siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, es el mejor público que hay en la Tierra. Siempre cantáis todas las canciones, siempre os implicáis a más no poder, le ponéis todo, todo", añadió.