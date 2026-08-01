Rosalía se emocionó tras la polémica y reconquistó a los argentinos: "El mejor público de la Tierra"
En el marco del "Lux Tour", Rosalía dedicó sentidas palabras al público albiceleste: "¿Cómo yo podría tener un sentimiento negativo por ustedes?".
Este sábado por la noche, Rosalía comenzó con la serie de presentaciones que realizará en el Arena de Villa Crespo, en el marco de su "Lux Tour". Por supuesto, era inevitable abordar la polémica generada tras su reposteo a una publicación de Mia Khalifa que denostaba a la Selección Argentina tras el Mundial 2026.
Sin esquivar el escándalo, la talentosa artista española comenzó: "Madre mía, qué lío el otro día. Yo ahí scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada. Nunca fue mi intención. Y por eso hoy, más que nunca, quisiera compartir un recuerdo", comenzó.
El recuerdo de Rosalía de 2019 y su amor por la Argentina
"Fue en, si no me equivoco, 2019, que vine a actuar aquí, a Argentina, fue la primera vez. Y eran los inicios de mi carrera. Y fue aquí, en el Lollapalooza. Y me acuerdo de que abría el show con la canción de 'Pienso en tu mirá'. Y me acuerdo de oír toda esa multitud cantando. Y nunca lo olvidaré, la sensación de, de alguna manera, de you made it ("lo hiciste", en inglés) ¿Sabes? De la primera vez que me la dieron fuera de mi país", recordó nostálgica, para luego adentrarse en un mensaje más profundo.
"Y entonces ¿cómo yo podría tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar como este? En verdad es el lugar que me ha erguido donde estoy hoy. Así que obviamente, creo que ya lo sabéis los que estáis aquí, no tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público, que siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, es el mejor público que hay en la Tierra. Siempre cantáis todas las canciones, siempre os implicáis a más no poder, le ponéis todo, todo", añadió.
Y sumó: "Y nada me dolería más que que pensarais que no me importa, es igual de vuelta. Porque quiero que lo sepáis que mi amor por Argentina, mi amor por este país sigue igual intacto que el primer día", con el corazón en la mano.
Fue entonces cuando cerró el mensaje que reconquistó al público: "Y hoy, yo dejo que mi corazón lleno con mis canciones y con las ganas inmensas de entregaros todo, de daros todo y nada quiero agradeceros muchísimo a todos por estar aquí esta noche, por estar aquí conmigo, por levantarme hace tantos años y por no dejarme caer nunca. Os quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchas gracias por estar aquí esta noche y por compartir esto conmigo".
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