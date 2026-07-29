Gimnasia ganó en el Bosque y el River de Chacho Coudet sumó su tercera derrota consecutiva

Cómo llegan Gimnasia y River

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega con la necesidad de encontrar respuestas después de un estreno adverso en el Monumental, donde cayó frente al "Guapo" (1 a 0) y dejó algunas dudas en su funcionamiento.

Por su parte, el "Lobo" también llega con la obligación de recuperarse luego de perder en la primera fecha ante Racing. El conjunto platense, que llega con la baja sensible de Marcelo Torres luego de sufrir una lesión en el debut, buscará hacerse fuerte en casa y conseguir su primera victoria del campeonato.