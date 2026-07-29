Gimnasia ganó en el Bosque y el River de Chacho Coudet sumó su tercera derrota consecutiva

Ganó Gimnasia en el Bosque
El "Lobo" se impuso 1-0 y River sumó su segunda derrota al hilo en el Torneo Clausura.
EN VIVOFecha 2
El "Millonario" sigue sin marcar goles en el certamen local y cayó este miércoles en La Plata, otra vez por la mínima como en la primera fecha.
River no puede dejar atrás los fantasmas de un mal inicio de semestre este miércoles, y este miércoles cayó por la mínima en su visita a Gimnasia en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
El "Millonario" buscaba recuperarse luego de la derrota sufrida ante Barracas Central en el debut y la temprana eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi, en los primeros encuentros tras el parate por el Mundial 2026. El "Lobo", en tanto, también llegaba tras una primera presentación con caída.
En este contexto, el Chacho Coudet metió mano en el equipo, y si bien tuvo un buen rato la pelota, entre algunas lesiones y la falta de buen pie en el último toque, nunca terminó de lastimar a su rival.
En contrapartida, el dueño de casa se fue afianzando hacia la segunda mitad, y a 10 minutos del final encontró el gol en la cabeza de Steimbach. El "Millonario" entró en la zona del "como sea", pero no pudo alcanzar la igualdad.
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