Sorpresa en los 11 de Chacho Coudet: los cuatro cambios en River para visitar La Plata
El entrenador mete mano para enfrentar a Gimnasia, luego de un arranque de temporada complicado y la derrota ante Barracas Central.
El golpe del estreno dejó marcas y el cuerpo técnico no tardó en tomar cartas en el asunto. Con la urgencia de enderezar el rumbo en el campeonato, Chacho Coudet dispuso una renovación importante en la alineación titular de cara al nuevo compromiso de River, metiendo mano en todas las líneas tras el debut con derrota frente a Barracas Central.
El director técnico rosarino decidió realizar cuatro modificaciones en busca de mayor peso ofensivo, equilibrio en la mitad de la cancha y frescura táctica para cambiar la pálida imagen mostrada en la primera fecha.
Las cuatro variantes dispuestas por Chacho Coudet
Para este nuevo desafío, el entrenador modificó piezas clave tanto en el mediocampo como en el frente de ataque:
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En la zona media: Mauro Arambarri se meterá en el equipo inicial para ocupar un lugar en el mediocampo, ingresando en reemplazo de Lautaro Pereyra. A su vez, el juvenil Joaquín Freitas hará su presentación desde el arranque en lugar de Fausto Vera.
En la ofensiva: El ataque sufrirá una renovación total con las apariciones de Lucas Beltrán, quien tomará la posta en el centro de la delantera en lugar de Rafael Santos Borré, y la jerarquía de Ángel Correa, que se sumará al tridente ofensivo desplazando a Facundo Colidio.
Uno por uno, los cambios en los 11 de Chacho Coudet
- Mauro Arambarri Ingresa por Lautaro Pereyra
- Lucas Beltrán Ingresa por Rafael Santos Borré
- Ángel Correa Ingresa por Facundo Colidio
- Joaquín Freitas Ingresa por Fausto Vera
Con estas modificaciones obligadas por el bajo rendimiento general en el debut pero sostenidas en la necesidad de cambiar el chip, Coudet busca darle una vuelta de tuerca al funcionamiento colectivo para recuperar la memoria futbolística y sumar los primeros tres puntos del certamen.
Los 11 de Chacho Coudet par enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván; y Lucas Beltrán.
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