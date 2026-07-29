El fuerte cruce entre Gonzalo Montiel y Nacho Fernández en la victoria de Gimnasia: "¡Me pegó arriba!"

Este miércoles por la noche, Gimnasia y Esgrima La Plata venció por 1-0 a River en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, profundizando su crisis. No obstante, uno de los episodios más destacados fue el cruce entre Nacho Fernández y Gonzalo Montiel, que ocurrió a raíz de una dura infracción con un pisotón sobre el tobillo del lateral del Millo.