El fuerte cruce entre Gonzalo Montiel y Nacho Fernández en la victoria de Gimnasia: "¡Me pegó arriba!"
Tras haber sido compañeros en River y hoy estar en veredas separadas, Montiel y Fernández protagonizaron una discusión por un pisotón del capitán del Lobo.
Este miércoles por la noche, Gimnasia y Esgrima La Plata venció por 1-0 a River en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, profundizando su crisis. No obstante, uno de los episodios más destacados fue el cruce entre Nacho Fernández y Gonzalo Montiel, que ocurrió a raíz de una dura infracción con un pisotón sobre el tobillo del lateral del Millo.
Al inicio del segundo tiempo, el capitán del Lobo le fue abajo de manera vehemente a su excompañero Montiel y terminó pisándole la zona del tobillo. A pesar de la contundencia de la entrada y de que el lateral millonario quedó visiblemente dolorido en el césped, el árbitro del encuentro no amonestó al volante de Gimnasia.
Lo cierto es que, en las imágenes, puede verse disgustado a Gonzalo, mientras que Nacho le hace gestos con las manos para indicar que "no fue para tanto".
Mirá el cruce entre Nacho Fernández y Gonzalo Montiel:
El encuentro finalizó con victoria 1-0 para Gimnasia con gol de Alexis Steimbach al minuto 80, lo que marcó la tercera derrota consecutiva para los del Chacho Coudet.
Nacho Fernández y Gonzalo Montiel, de ser compañeros a un cruce en el Bosque
Cabe señalar que el capitán de Gimnasia y el defensor millonario fueron compañeros en River durante cinco años. Ambos coincidieron entre 2016 y principios de 2021, convirtiéndose en piezas clave de la primera era dirigida por Marcelo Gallardo.
Durante ese período compartieron cancha en más de 100 partidos y conquistaron siete títulos juntos:
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Copa Libertadores 2018 (la histórica final ante Boca en Madrid).
Recopa Sudamericana (2016 y 2019).
Copa Argentina (2016, 2017 y 2019).
Supercopa Argentina (2017).
Su etapa conjunta finalizó a comienzos de 2021, cuando Nacho Fernández emigró al Atlético Mineiro de Brasil en febrero y, meses más tarde en agosto, Montiel se dio a conocer en el fútbol europeo tras ser transferido al Sevilla.
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