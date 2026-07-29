"Poco margen y poco tiempo": las contundentes declaraciones de Chacho Coudet tras la nueva derrota de River
El "Millonario" hilvanó su segunda derrota consecutiva en el Torneo Clausura y profundiza su mala racha desde el reinicio tras el Mundial 2026.
El panorama en Núñez empieza a encender luces de alerta. Este miércoles, River volvió a sufrir un duro traspié al caer derrotado frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, agudizando un arranque de campeonato sumamente esquivo para el cuerpo técnico encabezado por Chacho Coudet.
Con este resultado adverso, el equipo atraviesa una racha sumamente negativa: se trata de su segunda caída consecutiva en igual cantidad de presentaciones en el certamen local, la tercera al hilo desde el reinicio de la actividad oficial tras el Mundial (si se le suma la dolorosa eliminación en la Copa Argentina frente a Aldosivi) y la cuarta derrota al alza de la era Coudet, arrastrando también la espina de la final perdida en el Torneo Apertura 2026.
Qué dijo Chacho Coudet en la conferencia de prensa tras la derrota de River
Con rostro serio y consciente de la delicada coyuntura futbolística, el Chacho Coudet se paró frente a los micrófonos en la conferencia de prensa posterior al partido en el Bosque y no esquivó ninguna pregunta sobre el presente del equipo.
"Hay que trabajar. No estamos acostumbrados a esta situación. La realidad es que la planificación está llevando más de lo que todos pensábamos, y siempre dije que tengo claro el lugar en donde estoy y que River no te da ni tiempo ni margen... Hay poco tiempo y poco margen, hay que ganar y ganar mucho", expresó el DT con total franqueza el director técnico.
Las palabras del entrenador reflejan la tensión lógica de un gigante como River, donde los colchones de paciencia suelen agotarse con extrema rapidez. La necesidad de hallar funcionamiento táctico, acoplar a las variantes del plantel y enderezar el rumbo se convirtió en una urgencia absoluta de cara a los próximos compromisos, donde el margen de error quedó completamente reducido a cero.
“Es de las veces que más me ha costado hacer jugar a un equipo como quiero que juegue. Estamos terminando de armar el plantel. Necesitamos tres o cuatro jugadores más en posiciones donde tenemos muchos juveniles. Y en River no hay tiempo, hay que jugar bien y ganar”, insistió el entrenador "millonario".
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