"Poco margen y poco tiempo": las contundentes declaraciones de Chacho Coudet tras la nueva derrota de River

"Hay que trabajar. No estamos acostumbrados a esta situación. La realidad es que la planificación está llevando más de lo que todos pensábamos, y siempre dije que tengo claro el lugar en donde estoy y que River no te da ni tiempo ni margen... Hay poco tiempo y poco margen, hay que ganar y ganar mucho", expresó el DT con total franqueza el director técnico.