Gimnasia se llevó tres puntos de oro ante Sarmiento por el Torneo Clausura

Sarmiento vs. Gimnasia por el Torneo Clausura: resultado en vivo
Gimnasia y Esgrima La Plata venció por 1-0 a Sarmiento en su visita a Junín este sábado, en el Estadio Eva Perón, en un partido crucial por el Torneo Clausura.
El gol del triunfo estuvo en manos de Marcelo Torres, que convirtió de penal a los 45 minutos de iniciado el encuentro. De esta manera, el Lobo respira más aliviado en relación a la tabla anual y la de promedios y se mete de lleno en la pelea por los playoffs.
En tanto, el Verde quedó noveno en la Zona B, por fuera de los puestos de clasificación, y antepenúltimo con un promedio de 1.000 en la tabla. En la anual, está algo más cómodo: a cuatro puestos de San Martín de San Juan, que está último.
Cabe señalar que, pese a este triunfo, Gimnasia atraviesa un momento institucional y deportivo sumamente delicado. El "Tripero" venía de sufrir tres derrotas consecutivas, de las cuales la última fue una dura goleada 3-0 en el Bosque ante Rosario Central (incluyendo un gol de Ángel Di María que agravó la situación). Su pobre racha se cortó hoy, pero antes de esta victoria solo había ganado uno de sus últimos siete partidos.
A la crisis futbolística se suma el atraso en el pago de sueldos al plantel profesional y empleados. Para colmo de males, el club recibió la pésima noticia de la grave lesión de Facundo Di Biasi, quien sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior y estará fuera de las canchas por unos ocho meses.
