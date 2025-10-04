Gimnasia se llevó tres puntos de oro ante Sarmiento por el Torneo Clausura

Cabe señalar que, pese a este triunfo, Gimnasia atraviesa un momento institucional y deportivo sumamente delicado. El "Tripero" venía de sufrir tres derrotas consecutivas, de las cuales la última fue una dura goleada 3-0 en el Bosque ante Rosario Central (incluyendo un gol de Ángel Di María que agravó la situación). Su pobre racha se cortó hoy, pero antes de esta victoria solo había ganado uno de sus últimos siete partidos.