Desahogo: Talleres venció Sarmiento y cortó una pésima racha de ocho partidos sin ganar
Con un gol convertido por Nahuel Bustos, la "T" logró un importantísimo triunfo en medio de una complicada situación en la tabla anual.
Este sábado, desde las 21:15, el Estadio Mario Alberto Kempes fue el escenario del regreso al triunfo para Talleres, que venció por 1-0 a Sarmiento de Junín con un gol de Nahuel Bustos. Este triunfo, que se dio en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura, cortó una pésima racha de ocho partidos sin ganar para la T: su última victoria había sido en la fecha 2 del certamen doméstico ante Independiente, por 2-1.
Este triunfo es importante, además, porque el conjunto cordobés tiene una complicada posición en la tabla anual: se encuentra con 23 puntos, sólo por encima de San Martín de San Juan y Aldosivi. Por su parte, el Verde de Junín también está complicado y esta caída no colabora con su situación.
Talleres vs. Sarmiento: resultado en vivo
Cómo llegaron Talleres y Sarmiento a este duelo
El equipo cordobés llevaba siete encuentros sin conseguir una victoria previo a este duelo con Sarmiento. El último choque había dejado algunas secuelas, como la expulsión por doble amarilla de Miguel Navarro y un cruce mediático entre Juan Camilo Portilla y Ángel Di María respecto a las decisiones arbitrales.
El principal objetivo de Talleres era asegurar los tres puntos para tomar aire en la tabla anual, lo que terminó consiguiendo gracias al gol de Bustos.
El conjunto de Junín, bajo la dirección técnica de Facundo Sava, ha mostrado una clara mejoría en su rendimiento, que hoy no pudo materializar frente a los cordobeses.
No obstante, Sarmiento llegó a este partido habiendo logrado distanciarse de la zona de riesgo por promedios. Con un coeficiente que subió a 1.009, desplazó a San Martín de San Juan y Aldosivi (0.731 y 0.692 respectivamente) y respira con mayor tranquilidad en la lucha por la permanencia en Primera División.
Formaciones del duelo
Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Luis Palomino; Augusto Schott, Ulises Ortegoza, Juan Camilo Portilla, Gabriel Báez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.
Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Manuel García, Carlos Villalba, Elián Giménez; Julián Contrera, Iván Morales Bravo, Gastón González. DT: Facundo Sava.
Talleres vs. Sarmiento: datos del partido
- Hora: 21.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Ariel Penel
- Estadio: Mario Alberto Kempes
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario