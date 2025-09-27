Desahogo: Talleres venció Sarmiento y cortó una pésima racha de ocho partidos sin ganar

El principal objetivo de Talleres era asegurar los tres puntos para tomar aire en la tabla anual, lo que terminó consiguiendo gracias al gol de Bustos.

El conjunto de Junín, bajo la dirección técnica de Facundo Sava, ha mostrado una clara mejoría en su rendimiento, que hoy no pudo materializar frente a los cordobeses.

No obstante, Sarmiento llegó a este partido habiendo logrado distanciarse de la zona de riesgo por promedios. Con un coeficiente que subió a 1.009, desplazó a San Martín de San Juan y Aldosivi (0.731 y 0.692 respectivamente) y respira con mayor tranquilidad en la lucha por la permanencia en Primera División.

Formaciones del duelo

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Luis Palomino; Augusto Schott, Ulises Ortegoza, Juan Camilo Portilla, Gabriel Báez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Manuel García, Carlos Villalba, Elián Giménez; Julián Contrera, Iván Morales Bravo, Gastón González. DT: Facundo Sava.

Talleres vs. Sarmiento: datos del partido

Hora: 21.15

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Ariel Penel

Estadio: Mario Alberto Kempes