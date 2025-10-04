Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs. Gimnasia

El "Verde" de Junín, aunque aún merodea la parte baja de las tablas (anual y promedios), se ilusiona con la posibilidad de meterse en los playoffs. El local cortó una racha positiva (dos triunfos y valla invicta) con una reciente derrota controvertida frente a Talleres. A pesar de esto, los últimos puntos obtenidos le dieron un respiro en la lucha por la permanencia, si bien el fantasma del descenso sigue presente, ya que su coeficiente de 1,009 apenas lo mantiene por encima de la zona roja.