Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs. Gimnasia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Sarmiento vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2025.
Sarmiento de Junín y Gimnasia y Esgrima La Plata chocarán este sábado a las 14:30 en el Eva Perón, en un partido del Clausura que expone dos realidades muy distintas.
El "Verde" de Junín, aunque aún merodea la parte baja de las tablas (anual y promedios), se ilusiona con la posibilidad de meterse en los playoffs. El local cortó una racha positiva (dos triunfos y valla invicta) con una reciente derrota controvertida frente a Talleres. A pesar de esto, los últimos puntos obtenidos le dieron un respiro en la lucha por la permanencia, si bien el fantasma del descenso sigue presente, ya que su coeficiente de 1,009 apenas lo mantiene por encima de la zona roja.
En la otra esquina, Gimnasia llega al encuentro sumido en una profunda crisis tanto deportiva como institucional. El "Tripero" acumula tres derrotas consecutivas, siendo la última una goleada 3-0 en su cancha. Su pobre racha se agrava: solo lograron una victoria en sus últimos siete juegos, y en todo septiembre apenas consiguieron marcar dos goles.
El caos se extiende más allá del campo de juego: el club arrastra atrasos en el pago de sueldos a sus profesionales y empleados. Para empeorar el panorama, el plantel sufrió la dura baja de Facundo Di Biasi, quien se perderá unos ocho meses tras la rotura total del ligamento cruzado anterior.
Formaciones del encuentro
Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Jonatan Gómez ó Manuel García, Carlos Villalba, Elián Giménez; Julián Contrera, Iván Morales Bravo y Yair Arismendi o Santiago Rodríguez. DT: Facundo Sava.
Gimnasia: Luis Ingolotti; Juan Pintado, Germán Conti, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Bautista Merlini, Juan Yangali, Augusto Max, Alejandro Piedrahita o Jeremías Merlo; Norberto Briasco o Alejandro Piedrahita y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Gimnasia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
