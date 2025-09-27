Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs. Sarmiento
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Talleres vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2025.
El Estadio Mario Alberto Kempes será el punto de encuentro este sábado a las 21:15 para un duelo de alta importancia en la lucha por la permanencia en el Torneo Clausura. Talleres recibirá a un Sarmiento de Junín que llega con un panorama mucho más aliviado que el local.
A pesar de haber roto una sequía de seis partidos sin anotar gracias al tanto de Valentín Depietri en el 1-1 frente a Rosario Central, el equipo cordobés atraviesa un momento complicado: lleva siete encuentros sin poder sumar de a tres. El último partido, además, dejó bajas y polémicas, incluyendo la expulsión de Miguel Navarro y discusiones entre jugadores sobre el arbitraje.
La meta de la "T" es clara: conseguir una victoria para sumar oxígeno en la tabla anual. Actualmente, el equipo solo tiene a San Martín de San Juan y Aldosivi por debajo, por lo que una victoria es crucial para tomar una distancia tranquilizadora y asegurar su posición en Primera División.
El conjunto de Junín, dirigido por Facundo Sava, ha revertido su situación con una notable mejoría. Tras ganar como visitante ante Barracas Central, el "Verde" acumula dos victorias consecutivas y tres presentaciones invicto. Esta racha positiva no solo lo ha impulsado a la zona de playoffs del Clausura (con 12 puntos y un partido menos), sino que también ha tenido un impacto directo en la lucha por el descenso.
Sarmiento ha logrado alejarse de los puestos de riesgo por promedios, elevando su coeficiente a 1.019 y dejando por debajo a los equipos más comprometidos (San Martín de San Juan y Aldosivi, ambos con 0.720). El "Verde" respira con mayor tranquilidad y buscará en Córdoba extender su buen momento.
Formaciones del duelo
Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Luis Palomino; Augusto Schott, Ulises Ortegoza, Juan Camilo Portilla, Gabriel Báez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.
Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Manuel García, Carlos Villalba, Elián Giménez; Julián Contrera, Iván Morales Bravo, Gastón González. DT: Facundo Sava.
Cómo ver en vivo Talleres vs. Sarmiento
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario