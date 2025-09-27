Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs. Sarmiento

El conjunto de Junín, dirigido por Facundo Sava, ha revertido su situación con una notable mejoría. Tras ganar como visitante ante Barracas Central, el "Verde" acumula dos victorias consecutivas y tres presentaciones invicto. Esta racha positiva no solo lo ha impulsado a la zona de playoffs del Clausura (con 12 puntos y un partido menos), sino que también ha tenido un impacto directo en la lucha por el descenso.