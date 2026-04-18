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Gimnasia venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto y se metió en la pelea por los playoffs del Torneo Apertura

Gimnasia venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto y se metió en la pelea por los playoffs del Torneo Apertura
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Estudiantes de Rio Cuarto

Dos realidades muy distintas chocaron este sábado en el Bosque: la caída del León del Imperio ante el Lobo no hizo más que profundizar su crisis.

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Desde las 15:00 de este sábado, el Estadio Juan Carmelo Zerillo fue el escenario del cruce entre Gimnasia y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a la 15° jornada del Torneo Apertura 2026. El Lobo logró imponerse y ahora se ubica séptimo en la Zona B del torneo, con 20 unidades.

En cambio, el panorama para los de Río Cuarto es bastante más difícil: el "León del Imperio" cayó en La Plata mientras se encuentra envuelto en una fuerte crisis institucional y deportiva, tras la reciente decisión de dar de baja a diez futbolistas del plantel profesional debido al bajo rendimiento en el certamen.

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Minuto a minuto de Gimnasia vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Apertura

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El gol de Torres a los 40' para el triunfo del Lobo

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Gimnasia vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Apertura: resultado en vivo

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Formaciones de Gimnasia vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Apertura

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Gimnasia vs. Estudiantes (RC): datos del partido

  • Hora: 15.00
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • VAR: Germán Delfino
  • Estadio: Juan Carmelo Zerillo
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Cómo llega Gimnasia a este partido

Luego de la abrupta partida de Fernando Zaniratto, Ariel Pereyra tomó las riendas de forma interina y logró cambiarle la cara al equipo. El "Lobo" encadenó dos victorias vitales: una goleada 4-1 sobre Camioneros en Copa Argentina y un triunfazo 2-1 ante Sarmiento en Junín, sellado con un grito agónico de Franco Torres. Estos puntos dejaron al equipo décimo en la Zona B con 17 unidades, acechando a Tigre —el último clasificado a playoffs— por apenas un punto.

Mientras el plantel espera por el sucesor definitivo, la mira está puesta en Julio Vaccari. Si bien es el favorito de la dirigencia y existe voluntad de ambas partes, el acuerdo económico aún no se cerró. En paralelo, ya hay agenda confirmada para los 16avos de la Copa Argentina: el miércoles 22 de abril, Gimnasia enfrentará a Acassuso en Caseros. El ganador de esa llave irá contra San Lorenzo o Riestra.

La situación de Estudiantes RC en la previa a este duelo

El presente del conjunto cordobés es caótico. Tras caer ante Barracas Central, la comisión directiva tomó una medida drástica: desvincularon a diez jugadores por falta de compromiso. La baja más impactante es la de Ramón "Wanchope" Ábila, quien se marcha sin haber convertido goles en sus ocho presentaciones. A él se suman nombres como Bacchia, Ostchega, Leiva, y Bersano, entre otros.

Con apenas 5 puntos y un registro alarmante de 10 derrotas en 13 encuentros, el "León del Imperio" se hunde en el fondo de la tabla anual y de los promedios. El equipo de Río Cuarto está obligado a realizar una campaña épica en la segunda mitad del año si quiere evitar el descenso y conservar su lugar en la máxima categoría.

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