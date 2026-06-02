Mundial 2026: casi 300 futbolistas jugarán para selecciones distintas a su país de nacimiento
Un total de 289 jugadores disputarán el Mundial 2026 para una selección diferente a la de su nacimiento. Curazao encabeza el ranking con 25 casos.
El Mundial 2026 volverá a reflejar el carácter global del fútbol. Según un relevamiento especializado, 289 futbolistas representarán a selecciones distintas de los países donde nacieron, una tendencia cada vez más frecuente en las competencias internacionales. La cifra refleja una realidad cada vez más habitual en el fútbol internacional, impulsada por la doble nacionalidad, los procesos migratorios familiares y las distintas posibilidades que contempla el reglamento de la FIFA.
Entre los casos más llamativos aparece Curazao, que encabeza la estadística con 25 jugadores nacidos fuera de su territorio dentro de una lista de 26 convocados. La selección caribeña construyó gran parte de su plantel con futbolistas nacidos principalmente en Países Bajos, aprovechando los vínculos históricos y políticos que unen a ambos territorios.
Este fenómeno también se repite en numerosos seleccionados de África, Asia, América y Europa, donde varios futbolistas eligieron representar a los países de origen de sus familias pese a haber nacido en otras naciones.
Los casos de Giuliano Simeone y Nico Paz en la Selección Argentina
La Selección Argentina también cuenta con futbolistas nacidos fuera del país. En la lista para el Mundial 2026 aparecen Giuliano Simeone y Nico Paz. El delantero del Atlético de Madrid nació en Italia durante la etapa de Diego Simeone como jugador en ese país, mientras que el mediocampista surgido en Real Madrid nació en España. Ambos eligieron representar a la Argentina y forman parte de una tendencia que atraviesa a gran parte de las selecciones participantes del Mundial.
La cifra de 289 jugadores defendiendo una bandera distinta a la de su lugar de nacimiento confirma cómo el fútbol moderno refleja cada vez más historias familiares, culturales y deportivas que trascienden las fronteras.
CURAZAO (25 jugadores)
-
Eloy Room (Países Bajos)
Tyrick Bodak (Países Bajos)
Trevor Doornbusch (Países Bajos)
Shurandy Sambo (Países Bajos)
Juriën Gaari (Países Bajos)
Roshon van Eijma (Países Bajos)
Sherel Floranus (Países Bajos)
Armando Obispo (Países Bajos)
Joshua Brenet (Países Bajos)
Riechedly Bazoer (Países Bajos)
Deveron Fonville (Países Bajos)
Godfried Roemeratoe (Países Bajos)
Juninho Bacuna (Países Bajos)
Livano Comenencia (Países Bajos)
Leandro Bacuna (Países Bajos)
Tyrese Noslin (Países Bajos)
Ar'jany Martha (Países Bajos)
Kevin Felida (Países Bajos)
Jürgen Locadia (Países Bajos)
Jeremy Antonisse (Países Bajos)
Sontje Hansen (Países Bajos)
Kenji Gorré (Países Bajos)
Jearl Margaritha (Países Bajos)
Brandley Kuwas (Países Bajos)
Gervane Kastaneer (Países Bajos)
HAITÍ (15 jugadores)
-
Johny Placide (Francia)
Alexandre Pierre (Francia)
Martin Expérience (Francia)
Jean-Kévin Duverne (Francia)
Jean-Ricner Bellegarde (Francia)
Dominique Simon (Francia)
Duckens Nazon (Francia)
Ruben Providence (Francia)
Josué Casimir (Francia)
Yassin Fortuné (Francia)
Wilson Isidor (Francia)
Lenny Joseph (Francia)
Duke Lacroix (Estados Unidos)
Derrick Etienne Jr. (Estados Unidos)
Josué Duverger (Canadá)
Keeto Thermoncy (Guadalupe)
TÚNEZ (15 jugadores)
-
Montassar Talbi (Francia)
Dylan Bronn (Francia)
Yan Valery (Francia)
Ellyes Skhiri (Francia)
Hannibal Mejbri (Francia)
Ismaël Gharbi (Francia)
Elias Achouri (Francia)
Rani Khedira (Alemania)
Elias Saad (Alemania)
Rayan Elloumi (Suiza)
Anis Ben Slimane (Dinamarca)
Omar Rekik (Países Bajos)
Sebastian Tounekti (Noruega)
Adem Arous (Suecia)
Moutaz Neffati (Suecia)
ARGELIA (14 jugadores)
-
Luca Zidane (Francia)
Melvin Mastiil (Francia)
Aïssa Mandi (Francia)
Rayan Aït-Nouri (Francia)
Jaouen Hadjam (Francia)
Samir Chergui (Francia)
Nabil Bentaleb (Francia)
Farès Chaïbi (Francia)
Houssem Aouar (Francia)
Riyad Mahrez (Francia)
Amine Gouiri (Francia)
Anis Hadj Moussa (Francia)
Farès Ghedjemis (Francia)
Rafik Belghali (Bélgica)
Ibrahim Maza (Alemania)
Ramiz Zerrouki (Países Bajos)
BOSNIA (14 jugadores)
-
Denis Burni (Alemania)
Kerim Alajbegovi (Alemania)
Sead Kolašinac (Alemania)
Ermedin Demirovi (Alemania)
Amar Dedi (Austria)
Ermin Mahmi (Austria)
Osman Hadiki (Austria)
Armin Gigovi (Suecia)
Benjamin Tahirovi (Suecia)
Dennis Hadikaduni (Suecia)
Samed Badar (Serbia)
Jovo Luki (Serbia)
Ivan Baši (Croacia)
Amir Hadiahmetovi (Dinamarca)
Tarik Muharemovi (Eslovenia)
Haris Tabakovi (Suiza)
Esmir Bajraktarevi (Estados Unidos)
MARRUECOS (14 jugadores)
-
Issa Diop (Francia)
Redouane Halhal (Francia)
Neil El Aynaoui (Francia)
Samir El Mourabet (Francia)
Ayyoub Bouaddi (Francia)
Gessime Yassine (Francia)
Munir Mohamedi (España)
Achraf Hakimi (España)
Chadi Riad (España)
Ismael Saibari (España)
Brahim Díaz (España)
Ayoube Amaimouni (España)
Zakaria El Ouahdi (Bélgica)
Bilal El Khannouss (Bélgica)
Chemsdine Talbi (Bélgica)
Noussair Mazraoui (Países Bajos)
Anass Salah-Eddine (Países Bajos)
Sofyan Amrabat (Países Bajos)
Yassine Bounou (Canadá)
CONGO (14 jugadores)
-
Lionel Mpasi (Francia)
Arthur Masuaku (Francia)
Gédéon Kalulu (Francia)
Dylan Batubinsika (Francia)
Steve Kapuadi (Francia)
Samuel Moutoussamy (Francia)
Gaël Kakuta (Francia)
Cédric Bakambu (Francia)
Yoane Wissa (Francia)
Nathanaël Mbuku (Francia)
Simon Banza (Francia)
Matthieu Epolo (Bélgica)
Joris Kayembe (Bélgica)
Noah Sadiki (Bélgica)
Ngal'ayel Mukau (Bélgica)
Théo Bongonda (Bélgica)
Aaron Wan-Bissaka (Inglaterra)
Aaron Tshibola (Inglaterra)
Timothy Fayulu (Suiza)
Charles Pickel (Suiza)
CABO VERDE (14 jugadores)
-
Sidny Lopes Cabral (Países Bajos)
Jamiro Monteiro (Países Bajos)
Deroy Duarte (Países Bajos)
Laros Duarte (Países Bajos)
Garry Rodrigues (Países Bajos)
Dailon Livramento (Países Bajos)
Logan Costa (Francia)
Steven Moreira (Francia)
Willy Semedo (Francia)
Wagner Pina (Portugal)
Telmo Arcanjo (Portugal)
Hélio Varela (Portugal)
Roberto Lopes (Irlanda)
C.J. dos Santos (Estados Unidos)
QATAR (14 jugadores)
-
Salah Zakaria (Egipto)
Ahmed Fathy (Egipto)
Ahmed Alaaeldin (Egipto)
Meshaal Barsham (Sudán)
Assim Madibo (Sudán)
Almoez Ali (Sudán)
Boualem Khoukhi (Argelia)
Edmilson Junior (Bélgica)
Lucas Mendes (Brasil)
Karim Boudiaf (Francia)
Mohammed Muntari (Ghana)
Pedro Miguel (Portugal)
Issa Laye (Senegal)
Yusuf Abdurisag (Somalia)
SENEGAL (12 jugadores)
-
Édouard Mendy (Francia)
Mory Diaw (Francia)
Yehvann Diouf (Francia)
Kalidou Koulibaly (Francia)
Moussa Niakhaté (Francia)
Mamadou Sarr (Francia)
Antoine Mendy (Francia)
Pape Gueye (Francia)
Iliman Ndiaye (Francia)
Ibrahim Mbaye (Francia)
Nicolas Jackson (Gambia)
Ismail Jakobs (Alemania)
TURQUÍA (10 jugadores)
-
Salih Özcan (Alemania)
Hakan Çalhanolu (Alemania)
Kaan Ayhan (Alemania)
Kenan Yldz (Alemania)
Can Uzun (Alemania)
Ferdi Kadolu (Países Bajos)
Orkun Kökçú (Países Bajos)
Ouz Aydn (Países Bajos)
Mert Müldür (Austria)
Deniz Gül (Suecia)
COSTA DE MARFIL (10 jugadores)
-
Yahia Fofana (Francia)
Evan Ndicka (Francia)
Guéla Doué (Francia)
Seko Fofana (Francia)
Nicolas Pépé (Francia)
Evann Guessand (Francia)
Elye Wahi (Francia)
Ange-Yoan Bonny (Francia)
Alban Lafont (Burkina Faso)
IRAK (10 jugadores)
-
Hussein Ali (Suecia)
Amir Al-Ammari (Suecia)
Kevin Yakob (Suecia)
Ahmed Qasem (Suecia)
Merchas Doski (Alemania)
Youssef Amyn (Alemania)
Frans Putros (Dinamarca)
Zidane Iqbal (Inglaterra)
Marko Farji (Noruega)
AUSTRALIA (9 jugadores)
-
Harry Souttar (Escocia)
Cameron Burgess (Escocia)
Milos Degenek (Croacia)
Paul Okon-Engstler (Italia)
Mohamed Touré (Guinea)
Alessandro Circati (Italia)
Awer Mabil (Kenia)
Nestory Irankunda (Tanzania)
GHANA (8 jugadores)
-
Jerome Opoku (Inglaterra)
Antoine Semenyo (Inglaterra)
Brandon Thomas-Asante (Inglaterra)
Marvin Senaya (Francia)
Elisha Owusu (Francia)
Jordan Ayew (Francia)
Derrick Luckassen (Países Bajos)
Iñaki Williams (España)
CROACIA (8 jugadores)
-
Josip Staniši (Alemania)
Marin Pongrai (Alemania)
Mario Pašali (Alemania)
Mateo Kovai (Austria)
Luka Sui (Austria)
Josip Šutalo (Bosnia)
Petar Sui (Bosnia)
Martin Baturina (Suiza)
NUEVA ZELANDA (8 jugadores)
-
Tommy Smith (Inglaterra)
Joe Bell (Inglaterra)
Matthew Garbett (Inglaterra)
Lachlan Bayliss (Inglaterra)
Nando Pijnaker (Países Bajos)
Callan Elliot (Escocia)
Alex Rufer (Suiza)
Finn Surman (Estados Unidos)
ESCOCIA (7 jugadores)
-
Angus Gunn (Inglaterra)
Scott McTominay (Inglaterra)
Ché Adams (Inglaterra)
George Hirst (Inglaterra)
Tyler Fletcher (Inglaterra)
Lyndon Dykes (Australia)
Kieran Tierney (Isla de Man)
CANADÁ (6 jugadores)
-
Owen Goodman (Inglaterra)
Luc de Fougerolles (Inglaterra)
Alfie Jones (Inglaterra)
Alphonso Davies (Ghana)
Ismaël Koné (Costa de Marfil)
Tani Oluwaseyi (Nigeria)
Jonathan David (Estados Unidos)
ESTADOS UNIDOS (6 jugadores)
-
Antonee Robinson (Inglaterra)
Giovanni Reyna (Inglaterra)
Sebastian Berhalter (Inglaterra)
Malik Tillman (Alemania)
Alejandro Zendejas (México)
Sergiño Dest (Países Bajos)
MÉXICO (5 jugadores)
-
Brian Gutiérrez (Estados Unidos)
Obed Vargas (Estados Unidos)
Santiago Giménez (Argentina)
Julián Quiñones (Colombia)
Álvaro Fidalgo (España)
PARAGUAY (5 jugadores)
-
Juan José Cáceres (Argentina)
Kaku (Argentina)
Andrés Cubas (Argentina)
Maurício (Brasil)
Gastón Olveira (Uruguay)
FRANCIA (3 jugadores)
-
Michael Olise (Inglaterra)
Marcus Thuram (Italia)
Brice Samba (Congo)
ECUADOR (3 jugadores)
-
Hernán Galíndez (Argentina)
John Yeboah (Alemania)
Jeremy Arévalo (España)
JORDANIA (3 jugadores)
-
Ali Azaizeh (Israel)
Mohammad Abu Hashish (Palestina)
Mo Abualnadi (Estados Unidos)
SUIZA (3 jugadores)
-
Breel Embolo (Camerún)
Yvon Mvogo (Camerún)
Marvin Keller (Inglaterra)
ARGENTINA (2 jugadores)
-
Giuliano Simeone (Italia)
Nico Paz (España)
IRÁN (2 jugadores)
-
Dennis Eckert (Alemania)
Saman Ghoddos (Suecia)
URUGUAY (2 jugadores)
-
Fernando Muslera (Argentina)
Rodrigo Zalazar (España)
NORUEGA (2 jugadores)
-
Thelo Aasgaard (Inglaterra)
Erling Haaland (Inglaterra)
PORTUGAL (2 jugadores)
-
Matheus Nunes (Brasil)
Diogo Costa (Suiza)
INGLATERRA (1 jugador)
-
Marc Guéhi (Costa de Marfil)
COREA DEL SUR (1 jugador)
-
Jens Castrop (Alemania)
ALEMANIA (1 jugador)
-
Waldemar Anton (Uzbekistán)
ESPAÑA (1 jugador)
-
Aymeric Laporte (Francia)
UZBEKISTÁN (1 jugador)
-
Utkir Yusupov (Kirguistán)
BÉLGICA (1 jugador)
-
Amadou Onana (Senegal)
JAPÓN (1 jugador)
-
Zion Suzuki (Estados Unidos)
PAÍSES BAJOS (1 jugador)
-
Guus Til (Zambia)
EGIPTO (1 jugador)
-
Haissem Hassan (Francia)
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