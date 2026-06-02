River pretende vender a Lautaro Rivero por una cifra millonaria

A pesar de que su rendimiento general a lo largo del año no cumplió con las expectativas tras su regreso de un fructífero préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero, el potencial del defensor mantiene su cotización en alza. Según informó el periodista Germán García Grova, la intención de la mesa directiva del Millonario es transferir a Rivero por una suma cercana a los 10 millones de dólares. Junto a Ian Subiabre, compone la dupla de futbolistas por los que se buscan ventas significativas.