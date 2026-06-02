River pretende vender a Lautaro Rivero por una cifra millonaria
Stefano Di Carlo confirmó que el Millonario se desprenderá de 15 futbolistas y el marcador central zurdo será uno de ellos en este mercado de pases.
Lautaro Rivero se convirtió en uno de los futbolistas apuntados a dejar River dentro de la masiva depuración del plantel anunciada por la dirigencia. Tras confirmarse que el club se desprenderá de aproximadamente 15 jugadores, se conoció que el central zurdo es una de las piezas elegidas para hacer caja en el próximo mercado de pases.
A pesar de que su rendimiento general a lo largo del año no cumplió con las expectativas tras su regreso de un fructífero préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero, el potencial del defensor mantiene su cotización en alza. Según informó el periodista Germán García Grova, la intención de la mesa directiva del Millonario es transferir a Rivero por una suma cercana a los 10 millones de dólares. Junto a Ian Subiabre, compone la dupla de futbolistas por los que se buscan ventas significativas.
Su nombre ya hace ruido en el Viejo Continente. Medios italianos vinculan al zaguero con la Roma, uno de los clubes más importantes de la Serie A. Su proyección internacional está respaldada, además, por haber sido considerado por Lionel Scaloni para formar parte de los procesos de la Selección Argentina.
El quiebre con la gente: una final para el olvido
El punto de inflexión para el futbolista en su relación con el público Millonario se dio en los últimos compromisos decisivos del equipo:
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El partido ante Belgrano: River disputó la final del Torneo Apertura en Córdoba y Rivero quedó en el centro de las críticas tras cometer un penal y fallar en el cierre de la jugada que significó el 3-2 definitivo en contra.
Reprobación en el Monumental: El desencanto de los hinchas se hizo sentir con fuerza días más tarde en el plano internacional. Durante la previa del encuentro ante Blooming por la Copa Sudamericana, el defensor recibió abucheos por parte de los aficionados cuando la voz del estadio anunció su nombre en la formación inicial.
La lista definitiva de las 15 bajas que planea River
Con el objetivo de reducir el plantel a 20 profesionales de elite junto a los juveniles de la institución, la directiva integrada por Stefano Di Carlo, Pablo Longoria y Enzo Francescoli, en sintonía con el DT Eduardo Coudet, avanzará por las salidas de los siguientes nombres:
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Lautaro Rivero
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Ian Subiabre
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Kevin Castaño
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Maximiliano Salas
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Giuliano Galoppo
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Fabricio Bustos
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Facundo Colidio
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Santiago Lencina
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Maximiliano Meza
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Ezequiel Centurión
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Matías Galarza Fonda
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Paulo Díaz
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Germán Pezzella
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Franco Armani (sujeto a su decisión contractual)
Juan Fernando Quintero (evaluará ofertas tras el Mundial)
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