Boca confirmó la salida de Claudio Úbeda tras la eliminación en la Copa Libertadores

El próximo entrenador tendrá por delante varios desafíos importantes. Entre ellos aparecen la pelea por el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, además del objetivo de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores. La eliminación en la fase de grupos de este año y la ausencia en algunas de las últimas ediciones aumentan la presión para volver a posicionar al club entre los protagonistas del continente.