Boca confirmó la salida de Claudio Úbeda tras la eliminación en la Copa Libertadores
A un mes de la finalización de su contrato, el club confirmó que Sifón dejará su cargo y ya le busca reemplazante para luego del Mundial 2026.
Boca cerró un semestre marcado por la frustración deportiva y este martes confirmó una decisión que ya se esperaba en el mundo xeneize: Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador del primer equipo. La salida se produjo después de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, uno de los principales objetivos de la temporada para el club de la Ribera.
La institución comunicó la noticia a través de sus canales oficiales. “El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, publicó la entidad.
Boca confirmó la salida de Claudio Úbeda tras la eliminación en la Copa Libertadores
Con la salida de Úbeda confirmada, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya trabaja en la búsqueda de un nuevo director técnico. El plantel retomará los entrenamientos el próximo 18 de junio, fecha prevista para el inicio de la pretemporada, por lo que la intención es llegar a ese día con el sucesor definido.
El próximo entrenador tendrá por delante varios desafíos importantes. Entre ellos aparecen la pelea por el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, además del objetivo de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores. La eliminación en la fase de grupos de este año y la ausencia en algunas de las últimas ediciones aumentan la presión para volver a posicionar al club entre los protagonistas del continente.
Los números de Claudio Úbeda en Boca
Claudio Úbeda asumió la conducción del equipo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y permaneció al frente del plantel durante 32 partidos. En ese período, Boca consiguió 17 victorias, registró 7 empates y sufrió 8 derrotas. Si bien logró algunos resultados destacados, como el reciente triunfo en el Superclásico ante River, la eliminación temprana en la Copa Libertadores terminó siendo determinante para el cierre de su ciclo en el club.
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