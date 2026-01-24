MinutoUno

EN VIVOTorneo Apertura

Gimnasia vs. Racing por el Torneo Apertura: minuto a minuto, goles y resultado en vivo

Gimnasia vs. Racing por el Torneo Apertura: minuto a minuto, goles y resultado en vivo
MinutoUno
Deportes
Gimnasia
Racing

El Bosque es el escenario del duelo con el que la Academia y el Lobo debutan este sábado en este nuevo certamen doméstico. Todos los detalles.

Compartí en redes:

EN VIVO

Este sábado a las 19:30, el Estadio Juan Carmelo Zerillo es el escenario del debut de Gimnasia y Racing en el Torneo Apertura 2026.

Gimnasia vs. Racing: minuto a minuto

Live Blog Post

El segundo tiempo arrancó con gol de Torres para Gimnasia a los 4 minutos

Embed
Live Blog Post

Fin del primer tiempo: gana el Lobo en el Bosque

Live Blog Post

Golazo de Nicolás Barros Schelotto para abrir el marcador para el Lobo

Embed

Live Blog Post

Resultado en vivo

Live Blog Post

Cómo llegan Racing y Gimnasia a este primer duelo del 2026

La "Academia", que viene de un doloroso subcampeonato tras caer por penales ante Estudiantes, inicia su camino de revancha en La Plata. Para ello, se ha reforzado con Valentín Carboni y Matko Miljevic, mientras define el futuro de Adrián Balboa (pretendido desde Rusia) y sondea a Damián Pizarro como alternativa.

Por su parte, el "Lobo" llega renovado tras un 2025 de contrastes, donde pasó de pelear el descenso a ser semifinalista del Clausura. Con la permanencia como prioridad, la nueva gestión apostó fuerte a los regresos de "Nacho" Fernández e Ignacio Miramón, sumando también la cuota goleadora de Agustín Auzmendi.

Live Blog Post

Formaciones

Live Blog Post

Gimnasia vs. Racing: datos del partido

  • Hora: 19:30
  • TV: TNT Sports
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Adrián Franklin
  • Estadio: Juan Carmelo Zerillo
Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar