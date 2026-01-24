Gimnasia vs. Racing por el Torneo Apertura: minuto a minuto, goles y resultado en vivo

Live Blog Post

Cómo llegan Racing y Gimnasia a este primer duelo del 2026

La "Academia", que viene de un doloroso subcampeonato tras caer por penales ante Estudiantes, inicia su camino de revancha en La Plata. Para ello, se ha reforzado con Valentín Carboni y Matko Miljevic, mientras define el futuro de Adrián Balboa (pretendido desde Rusia) y sondea a Damián Pizarro como alternativa.

Por su parte, el "Lobo" llega renovado tras un 2025 de contrastes, donde pasó de pelear el descenso a ser semifinalista del Clausura. Con la permanencia como prioridad, la nueva gestión apostó fuerte a los regresos de "Nacho" Fernández e Ignacio Miramón, sumando también la cuota goleadora de Agustín Auzmendi.