Gimnasia vs. Racing por el Torneo Apertura: minuto a minuto, goles y resultado en vivo

20:44
El segundo tiempo arrancó con gol de Torres para Gimnasia a los 4 minutos
20:31
Fin del primer tiempo: gana el Lobo en el Bosque
19:58
Golazo de Nicolás Barros Schelotto para abrir el marcador para el Lobo
19:57
19:57
Cómo llegan Racing y Gimnasia a este primer duelo del 2026
19:56
Formaciones
19:56
Gimnasia vs. Racing: datos del partido
Este sábado a las 19:30, el Estadio Juan Carmelo Zerillo es el escenario del debut de Gimnasia y Racing en el Torneo Apertura 2026.
Gimnasia vs. Racing: minuto a minuto
