Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia vs. Racing por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia vs. Racing por el Torneo Apertura.
El Torneo Apertura 2026 arranca con un duelo de alto voltaje en el Juan Carmelo Zerillo. Este sábado a las 19:30, Gimnasia y Racing miden sus fuerzas en un debut cargado de condimentos.
La "Academia" llega herida tras la final perdida ante Estudiantes y busca redimirse con las incorporaciones de Valentín Carboni y Matko Miljevic.
En la vereda de enfrente, el "Lobo" de La Plata apuesta a la mística de los regresos: con "Nacho" Fernández e Ignacio Miramón a la cabeza, el conjunto tripero busca consolidar el protagonismo que recuperó el año pasado.
Probables formaciones
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Jeremías Merlo, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Agustín García, Franco Pardo, Gastón Martirena; Valentín Carboni, Juan Nardoni, Santiago Sosa; Tomas Conechny, Adrian Martinez, Matko Miljevic. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Gimnasia vs. Racing
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario