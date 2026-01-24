Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura: horario, formaciones y cómo ver en vivo
Tigre inicia oficialmente su temporada este fin de semana enfrentando al Celeste de Río Cuarto, que logró el ascenso en la última final del Reducido.
El Estadio José Dellagiovanna será el escenario del debut de Tigre y Estudiantes de Río Cuarto este domingo a las 21:00, en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura. El equipo conducido por Diego Dabove inicia un año de máxima exigencia, donde deberá administrar energías para afrontar una triple competencia que incluye su regreso al plano internacional.
Tras un 2025 sobresaliente, en el que fue protagonista de los playoffs y selló su clasificación a la Copa Sudamericana, el "Matador" busca mantener la vara alta. Para ello, la dirigencia sacudió el mercado de pases con incorporaciones de peso en el ataque: se sumaron los juveniles Tiago Serrago y Santiago López, además del rutilante fichaje de Gonzalo “Pity” Martínez, quien selló un vínculo por una temporada sujeto a objetivos de productividad.
En la vereda de enfrente, el "León del Imperio" vivirá una jornada cargada de nostalgia y gloria: será su regreso oficial a la Primera División tras 41 años de ausencia (su última participación data del Torneo Nacional de 1985).
Para este desafío histórico, el conjunto cordobés ha estructurado su plantel principalmente a través de préstamos, asegurando las llegadas de Gabriel Alanís (desde Huracán) y Tobías Ostchega (proveniente de Belgrano). No obstante, el "Celeste" no da por cerrado su mercado y busca apuntalar la defensa con la jerarquía de Cristian Lema.
Probables formaciones
Tigre: Felipe Zenobio; Soto o Garay; Joaquín Laso, Germán Guiffrey, Álvarez o Banegas; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.
Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini o Sergio Ojeda, Tobías Ostchega; Martín Garnerone, Alejando Cabrera, Francisco Romero i Siro Rosané, Tomás González, Gabriel Alaníz; y Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.
Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 21.00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Felipe Viola
- VAR: Yamil Possi
- Estadio: José Dellagiovanna
