Rosario Central golpeó primero pero Belgrano se lo dio vuelta en el final y se llevó los tres puntos
Con gol de Ángel Di María, el Canalla se ilusionaba con un gran debut, pero el Pirata se despertó en el final y lo venció por 2-1.
El Gigante de Arroyito fue el escenario de un duelo electrizante este sábado, donde Rosario Central cayó sorpresivamente ante un Belgrano que se despertó en el final del duelo de debut por el Torneo Apertura 2026. El encuentro finalizó 2-1 para el Pirata cordobés que convirtió a los 88' -en lo que en realidad fue un gol en contra de Mallo- y a los 89' de la mano de Gutiérrez.
Antes, Ángel Di María había convertido de penal a los 48', luego de un pisotón al campeón del mundo en el área:
Goles del duelo entre Rosario Central y Belgrano
Resultado en vivo
Formaciones
Rosario Central vs. Belgrano: datos del partido
- Hora: 22:00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- VAR: Jorge Baliño
- Estadio: Gigante de Arroyito
