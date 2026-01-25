Rosario Central golpeó primero pero Belgrano se lo dio vuelta en el final y se llevó los tres puntos

El Gigante de Arroyito fue el escenario de un duelo electrizante este sábado, donde Rosario Central cayó sorpresivamente ante un Belgrano que se despertó en el final del duelo de debut por el Torneo Apertura 2026. El encuentro finalizó 2-1 para el Pirata cordobés que convirtió a los 88' -en lo que en realidad fue un gol en contra de Mallo- y a los 89' de la mano de Gutiérrez.