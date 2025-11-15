Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan Godoy Cruz y Riestra a este duelo

La campaña de Godoy Cruz ha sido catastrófica: solo una victoria en sus últimos 19 encuentros lo ha dejado dependiendo de un complejo "milagro" para salvar la categoría. Pese a haber llegado a octavos en la Copa Sudamericana, el desplome en el torneo local fue terminal, con cuatro cambios de entrenador sin efecto positivo. Sus opciones son limitadas:

Opción 1: Ganar y que San Martín de San Juan no pierda.

Opción 2: Empatar y que San Martín también empate, forzando un partido desempate.

En un gesto de pesimismo preventivo, la dirigencia ya gestiona el posible alquiler del Estadio Malvinas Argentinas para un desempate.

godoy cruz 1

Bajo la dirección de Gustavo Benítez, Riestra viene de perder su impresionante invicto histórico de 27 partidos como local tras caer ante Independiente. Aunque esto les costó el liderazgo de la Zona B y complicó el acceso a la Copa Libertadores, el equipo ya tiene su lugar en octavos. No obstante, saldrán a buscar los tres puntos, ya que una victoria podría abrirles una vía para meterse en la competición continental más importante si se libera un cupo.