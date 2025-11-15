EN VIVOFecha 16 del Clausura
Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El Tomba y el Malevo se miden este sábado con realidades completamente opuestas: los mendocinos se juegan todo por no descender.
18:05
Insólito: expulsaron a dos camilleros de Riestra tras un cruce con Alexander Díaz
18:04
El Tomba reaccionó rápido: van 1-1
18:03
Riestra golpeó primero:
17:19
Resultado en vivo
17:18
Formaciones del encuentro
17:17
Cómo llegan Godoy Cruz y Riestra a este duelo
17:17
Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra: datos del partido
Este sábado, desde las 17:00, en el Estadio Feliciano Gambarte, se vive un cruce con realidades opuestas por la fecha final del Torneo Clausura. Godoy Cruz juega la carta final para evitar el descenso, mientras que Deportivo Riestra afronta el partido con el pasaje a octavos ya asegurado.
