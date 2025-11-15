Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra

La tarde de este sábado será crucial en el Estadio Feliciano Gambarte. Desde las 17:00, Godoy Cruz y Deportivo Riestra se medirán en un partido de contrastes por la última fecha del Torneo Clausura. El Tomba apela a una gesta para evitar el descenso, mientras que el Malevo llega con la tranquilidad de tener su boleto a octavos de final ya confirmado.