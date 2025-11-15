Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Godoy Cruz vs. Riestra por el Torneo Clausura 2025.
La tarde de este sábado será crucial en el Estadio Feliciano Gambarte. Desde las 17:00, Godoy Cruz y Deportivo Riestra se medirán en un partido de contrastes por la última fecha del Torneo Clausura. El Tomba apela a una gesta para evitar el descenso, mientras que el Malevo llega con la tranquilidad de tener su boleto a octavos de final ya confirmado.
El panorama de Godoy Cruz es desolador: una campaña catastrófica con una sola victoria en los últimos 19 partidos ha condenado al club mendocino a depender de resultados ajenos. A pesar de su participación en la Copa Sudamericana, el derrumbe en el campeonato doméstico ha sido terminal, con la búsqueda infructuosa de soluciones a través de cuatro diferentes entrenadores.
Las opciones de salvación son exiguas: el equipo necesita ganar y que San Martín de San Juan no pierda, o bien, empatar y que el "Santo" también iguale, forzando un desempate. Con este último escenario en mente, la dirigencia ya realiza gestiones para asegurar la disponibilidad del Estadio Malvinas Argentinas.
En la vereda opuesta, el Deportivo Riestra de Gustavo Benítez afronta el compromiso más relajado. Aunque el equipo rompió su colosal invicto de 27 partidos como local al caer ante Independiente —un resultado que les costó el liderazgo de la Zona B y los alejó de la Libertadores—, su clasificación a la fase final ya está sellada.
A pesar de esto, el "Malevo" saldrá a buscar la victoria, especulando con la posibilidad de que un triunfo les abra una vía alternativa para acceder a la competición continental más importante si se libera una plaza.
Formaciones del encuentro
Godoy Cruz: Franco Petroli; Juan Escobar, Tomás Rossi, Federico Rasmussen; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Juan Meli; Daniel Barrea, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Omar Asad.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Jonathan Goitia, Anthony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.
Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
