Inédito: Pol Fernández corre riesgo de descender dos veces en una misma temporada

Pol Fernández y los posibles dos descensos: Godoy Cruz y Fortaleza, al borde del abismo

Pero el panorama del exvolante de Boca y Racing se complica aún más por su paso reciente por Fortaleza de Brasil, club con el que jugó hasta mediados de este año. La institución brasileña, actualmente dirigida por Martín Palermo, se encuentra penúltima en el Brasileirao con 30 puntos y a cinco de la salvación cuando restan solo cinco fechas.