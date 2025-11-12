De jugar la Copa Libertadores a estar al borde del descenso: el triste presente de Godoy Cruz

El presente de Godoy Cruz de Mendoza es un reflejo de desorganización y tensión. A días de enfrentar a Deportivo Riestra en un duelo decisivo por la permanencia, el “Tomba” llega golpeado desde todos los frentes: cuatro entrenadores en apenas doce meses, peleas internas, sanciones, incidentes y una campaña que lo tiene al borde del descenso. Si no gana en el estadio Feliciano Gambarte, descenderá de manera directa a la Primera Nacional.