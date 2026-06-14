Gran Premio de Barcelona: la FIA penalizó a Franco Colapinto y cayó del puesto 8° al 10°

La FIA penalizó a Colapinto y cayó al puesto 10 del Gran Premio de Barcelona
El argentino fue sancionado con 10 segundos por una infracción durante una bandera amarilla y relegado dos puestos. Había finalizado octavo, pero la sanción lo ubicó décimo. Según los comisarios, "si bien el piloto del coche 43 redujo ligeramente la velocidad antes de entrar en la zona de bandera amarilla, no la redujo de forma apreciable en el sector correspondiente", y aunque "reaccionó a la bandera amarilla", no fue suficiente. Por ello, "se impone una sanción en el extremo inferior de la escala de sanciones aplicable".
Dejá tu comentario