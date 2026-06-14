Gran Premio de Barcelona: la FIA penalizó a Franco Colapinto y cayó del puesto 8° al 10°

Hacia la vuelta 50, el andar del argentino se asentó definitivamente. Pese a que Gasly se había escapado al frente a unos cinco segundos, Colapinto estiró su ventaja con respecto a Lawson (Racing Bulls) a más de 5.4 segundos, consolidando su posición en el top 10. Al alcanzar el giro 60, con Hamilton liderando con comodidad, los dos coches de Alpine transitaban con tranquilidad en el noveno y décimo puesto de la clasificación.

Cuando la carrera parecía sentenciada y restaban apenas cuatro vueltas para la bandera a cuadros, la polémica y los problemas mecánicos sacudieron la parte alta de la competencia. En la vuelta 62, el Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli se rompió abruptamente en medio de la pelea en pista con su compañero de equipo, obligándolo a abandonar y perder terreno clave en la lucha por el campeonato. En simultáneo, la Ferrari de Charles Leclerc padeció el mismo destino tras sufrir una falla en la dirección, lo que provocó el ingreso del Virtual Safety Car (VSC).

Estas dos bajas de imprevisto beneficiaron de manera directa a la escudería francesa en la vuelta 64. Gracias a los abandonos de Antonelli y Leclerc, tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto ascendieron dos posiciones en el clasificador, cruzando la meta finalmente en la 7° y 8° colocación respectivamente, para sellar un domingo ideal y redondear una cosecha de puntos sobresaliente en Barcelona.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Barcelona

Live Blog Post La FIA penalizó a Colapinto y cayó al puesto 10 del Gran Premio de Barcelona El argentino fue sancionado con 10 segundos por una infracción durante una bandera amarilla y relegado dos puestos. Había finalizado octavo, pero la sanción lo ubicó décimo. Según los comisarios, "si bien el piloto del coche 43 redujo ligeramente la velocidad antes de entrar en la zona de bandera amarilla, no la redujo de forma apreciable en el sector correspondiente", y aunque "reaccionó a la bandera amarilla", no fue suficiente. Por ello, "se impone una sanción en el extremo inferior de la escala de sanciones aplicable".

Live Blog Post ¡FINAL DEL GRAN PREMIO DE BARCELONA! Lewis Hamilton ganó por primera vez con Ferrari en la Fórmula 1. George Russell de Mercedes y Lando Norris de McLaren completaron el podio. Alpine completó una sublime actuación al sumar puntos con Piere Gasly en el séptimo lugar y Franco Colapinto en el octavo. Andrea Kimi Antonelli tuvo que abandonar y perdió terreno en la pelea por el título.

Live Blog Post Vuelta 64/66: ¡Festeja Alpine por los abandonos! La baja de Antonelli y Leclerc le permitieron a Gasly y Colapinto subir dos lugares.

Live Blog Post Vuelta 62/66: ¡SE QUEDARON ANTONELLI Y LECLERC! El Mercedes del italiano se rompió en plena pelea con su compañero de Mercedes. Al Ferrari le pasó los mismo con una falla en la dirección. VSC en pista.

Live Blog Post Vuelta 50/66: Colapinto gira en un gran ritmo y se asienta en el 10° lugar Más allá de que Gasly se alejó a cinco segundos, el argentino de Alpine le sacó más de 5.4 segundos a Liam Lawson de Racing Bulls.

Live Blog Post Vuelta 39/66: Colapinto marcha 10° Arvid Lindblad ingresó a boxes y el argentino se metió en la zona de puntos. Pierre Gasly debe una parada y podría subir un puesto más. Liam Lawson está 1.7 segundos por detrás.

Live Blog Post Vuelta 34/66: Franco Colapinto tuvo una leve salida de pista en la curva 1 El argentino estaba con un ritmo sublime y, al apretar a su compañero Gasly por el 10°, se fue de largo. Recuperó rápidamente su lugar en la pista.

Live Blog Post Vuelta 29/66: Franco Colapinto recuperó el ritmo Tras varias vueltas con tiempos bajos, el argentino ya está a menos de dos segundos de Pierre Gasly.

Live Blog Post Vuelta 13/66: ¡Franco Colapinto a boxes! El argentino estaba sufriendo con la degradación de los blandos y montó los duros para volver a la pista 19°. George Russell de Mercedes y Max Verstappen también entraron.

Live Blog Post Vuelta 7/66: Hadjar adelantó a Franco Colapinto El Red Bull está a otro nivel del Alpine y el francés superó fácilmente al argentino de Alpine, que cayó al 12° lugar.

Live Blog Post Franco Colapinto se ubica 11° en el Gran Premio de Barcelona

Live Blog Post ¡ARRANCÓ EL GRAN PREMIO DE BARCELONA!

Live Blog Post FINAL DE LA CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE BARCELONA! George Russell se adueñó de la pole position tras marcar un impresionante tiempo de 1:14.679. A su lado partirá Lewis Hamilton, que llevó a Ferrari hasta la primera fila, mientras que Andrea Kimi Antonelli completó una gran actuación para Mercedes y largará desde la tercera posición. Embed

Live Blog Post Russell tuvo la pole del GP de Barcelona El británico logró el primer puesto clasificatorio por tercera vez en el año.

Live Blog Post Los eliminados en Q2 Avid Lindblad (11°), Gabriel Bortoleto (12°), Colapinto (13°), Gasly (14°), Oliver Bearman (15°) y Carlos Sainz (16°).

Live Blog Post Terminó la Q2 Franco Colapinto saldrá en el puesto 13, un lugar por delante de Gasly.

Live Blog Post Así fue la vuelta de Franco Colapinto para entrar a Q2 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2065806348504178869&partner=&hide_thread=false La vuelta de Franco Colapinto para meterse en Q2pic.twitter.com/fOnvUPHpc2 — minutouno (@minutounocom) June 13, 2026

Live Blog Post Comenzó la Q2 en Barcelona

Live Blog Post Franco Colapinto terminó 14° la Práctica Libre 3 del GP de Barcelona El piloto argentino, a bordo de su monoplaza de la escudería Alpine, detuvo el cronómetro en 1:17.625 tras completar 14 giros en el circuito de Montmeló. La sesión se disputó bajo condiciones de calor extremo y alta degradación de neumáticos, en la que Colapinto logró bajar casi un segundo sus marcas del viernes y se mantuvo por delante de su compañero Pierre Gasly durante gran parte de la tanda. Sin embargo, el francés cerró una última vuelta rápida sobre el final que lo relegó al 13° puesto por apenas 42 milésimas de diferencia. La práctica se vio interrumpida por una bandera roja provocada por Valtteri Bottas, quien perdió los frenos de su Cadillac y quedó encallado en la grava. George Russell lideró la clasificación general con su Mercedes (1:15.679), seguido por Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari. Embed FP3 CLASSIFICATION Russell fastest heading into qualifying #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/4A93vsAp65 — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

¿Cómo le fue a Colapinto en las prácticas previas?

IMPORTANTE: Contundente autocrítica de Colapinto en Barcelona: "No recuerdo un viernes tan malo"

El piloto argentino llega con el objetivo de lograr una buena posición de largada para la competencia oficial. Durante las sesiones iniciales, experimentó las siguientes situaciones en pista:

El pilarense finalizó 10° y 15° en las dos prácticas libres disputadas durante el día viernes.

A pesar de que su rendimiento estuvo lejos de la punta, lo más positivo de la jornada fue que no tuvo problemas con su vehículo A526 .

Logró terminar por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly (17° y 16°), en ambas sesiones.

El británico Lando Norris registró el mejor tiempo de la jornada gracias a una fenomenal vuelta de 1:15.425.

colapinto alpine barcelona

¿A qué hora es la clasificación de la Fórmula 1 hoy?

El campeonato mundial, que actualmente tiene como líder absoluto de la tabla a Kimi Antonelli, celebrará la qualy de la séptima carrera del año. Los horarios confirmados para seguir la definición a lo largo del continente son:

Argentina, Brasil y Uruguay: 11:00 horas.

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 10:00 horas.

Perú, Ecuador y Colombia: 09:00 horas.

México: 08:00 horas.

¿Dónde ver en vivo la transmisión y cómo es el Circuito de Barcelona?

Para no perderse ningún detalle de este Gran Premio europeo, los fanáticos deben tener en cuenta las opciones de televisación y las exigencias técnicas que la pista le demandará a los corredores: