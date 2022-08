Guillermo Pérez Roldán reveló detalles de su historia: los abusos y castigos que sufrió

Embed Guillermo Pérez Roldán contó su historia en #LAM



"Tuve que descubrir cómo ser padre".



"La conexión de la gente conmigo no se murió, por eso estamos acá".



Y además agregó: “Pasaron muchas cosas que, cuando alguien sufre estas situaciones, uno no puede salir cuando quiere porque se te tienen que dar un montón de factores para que logres qué es lo que tenes que hacer, cómo y cuándo”.

“La mayoría de la gente no lo logra, no sale, es un cÍrculo que conoces y se forma esa cadena que no cortas nunca. “Yo la cadena la corte hace un montón de tiempo, pero indudablemente no es fácil llevarlo con mi vida en particular”, resolvió el tenista.