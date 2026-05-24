Qué le pasó a Lionel Messi: el primer parte médico que dio Gastón Edul y la versión de Guillermo Hoyos

A su vez, el entrenador Guillermo Hoyos también trajo tranquilidad al deslizar que se trató de un cambio preventivo. "Estaba cansado y el campo estaba pesado, y ante la duda siempre lo que uno hace es tratar de que uno no arriesgue", dijo en conferencia de prensa.

¿Lionel Messi se cuidó pensando en el Mundial 2026?

De esta manera, lo que en un principio se interpretó como un posible desgarro que ponía en jaque su participación mundialista, terminó tratándose de una decisión sumamente inteligente y madura por parte del "10".

Al percibir que la zona posterior del muslo izquierdo comenzaba a endurecerse, Messi optó por no forzar la máquina, frenar a tiempo y pedir la sustitución para evitar un daño mayor en su último compromiso a nivel de clubes.

Se espera que el capitán se sume en las próximas horas a la delegación albiceleste sin mayores inconvenientes, priorizando los trabajos de kinesiología y de dosificación de cargas para llegar en óptimas condiciones físicas al debut en la máxima cita del fútbol mundial.