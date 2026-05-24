Qué le pasó a Lionel Messi: el primer parte médico que dio Gastón Edul y la versión de Guillermo Hoyos
La precipitada salida del astro rosarino en el partido de Inter Miami encendió las alarmas en la Selección Argentina a días del Mundial 2026.
La preocupación generalizada que provocó la salida de Lionel Messi al retirarse con molestias en el partido de Inter Miami ante Philadelphia Union empezó a disiparse con el correr de las horas, a partir del primer parte médico no oficial que parece traer algo de alivio a días del Mundial 2026.
Luego de que el astro rosarino encendiera las alarmas de cara a la Copa del Mundo 2026 al retirarse con molestias en la parte posterior de su pierna izquierda, llegó un primer diagnóstico que trajo muchísima calma al cuerpo técnico de Lionel Scaloni.
El encargado de llevar tranquilidad a millones de fanáticos fue el periodista deportivo Gastón Edul, especialista en la actualidad de la Selección Argentina. A través de sus redes sociales oficiales, el cronista desactivó los peores pronósticos y dio precisiones sobre lo que realmente le ocurrió al capitán en el césped estadounidense.
"Leo Messi pidió el cambio de manera preventiva porque se le cargó el isquiotibial. No tiene lesión muscular. No siguió cargando la zona ni arriesgando", detalló el periodista en su cuenta de X.
A su vez, el entrenador Guillermo Hoyos también trajo tranquilidad al deslizar que se trató de un cambio preventivo. "Estaba cansado y el campo estaba pesado, y ante la duda siempre lo que uno hace es tratar de que uno no arriesgue", dijo en conferencia de prensa.
¿Lionel Messi se cuidó pensando en el Mundial 2026?
De esta manera, lo que en un principio se interpretó como un posible desgarro que ponía en jaque su participación mundialista, terminó tratándose de una decisión sumamente inteligente y madura por parte del "10".
Al percibir que la zona posterior del muslo izquierdo comenzaba a endurecerse, Messi optó por no forzar la máquina, frenar a tiempo y pedir la sustitución para evitar un daño mayor en su último compromiso a nivel de clubes.
Se espera que el capitán se sume en las próximas horas a la delegación albiceleste sin mayores inconvenientes, priorizando los trabajos de kinesiología y de dosificación de cargas para llegar en óptimas condiciones físicas al debut en la máxima cita del fútbol mundial.
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