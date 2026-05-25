Los 26 de Lionel Scaloni para la Selección Argentina en el Mundial 2026: qué dorsales usarán
De cara al próximo Mundial 2026, en minutouno.com elaboramos un estimado de los dorsales que utilizará la Selección Argentina de Lionel Scaloni.
El entrenador Lionel Scaloni comienza a ultimar los detalles de la lista de convocados que representará a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Con la base de campeones confirmada, desde minutouno.com realizamos un cálculo estimado sobre cómo será el reparto oficial de las camisetas del plantel nacional.
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Los dorsales estimados de la Selección Argentina
Cabe destacar que este listado es un estimado exclusivo elaborado por la redacción de minutouno.com, tomando como referencia los números históricos utilizados durante el exitoso ciclo y las posiciones vacantes en la actualidad.
Respetando estrictamente a aquellos futbolistas que alcanzaron la gloria en Qatar 2022 para que mantengan sus dorsales de siempre, y sumando a las nuevas incorporaciones del recambio, la proyección se perfila de la siguiente manera.
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Juan Musso
- Leonardo Balerdi
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Nicolás Tagliafico
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Gonzalo Montiel
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Leandro Paredes
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Marcos Senesi
Rodrigo De Paul
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Marcos Acuña
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Julián Álvarez
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Lionel Messi
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Giovani Lo Celso
Gerónimo Rulli
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Cristian Romero
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Exequiel Palacios
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Nicolás González
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Thiago Almada
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Giuliano Simeone
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Nicolás Paz
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Nicolás Otamendi
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Alexis Mac Allister
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Valentín Barco
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Lautaro Martínez
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Emiliano Martínez
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Enzo Fernández
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Lisandro Martínez
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Nahuel Molina
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