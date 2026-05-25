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Los 26 de Lionel Scaloni para la Selección Argentina en el Mundial 2026: qué dorsales usarán

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De cara al próximo Mundial 2026, en minutouno.com elaboramos un estimado de los dorsales que utilizará la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

Los 26 de la Selección Argentina para el Mundial 2026: qué dorsales usarán

Los 26 de la Selección Argentina para el Mundial 2026: qué dorsales usarán

El entrenador Lionel Scaloni comienza a ultimar los detalles de la lista de convocados que representará a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Con la base de campeones confirmada, desde minutouno.com realizamos un cálculo estimado sobre cómo será el reparto oficial de las camisetas del plantel nacional.

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Los dorsales estimados de la Selección Argentina

Cabe destacar que este listado es un estimado exclusivo elaborado por la redacción de minutouno.com, tomando como referencia los números históricos utilizados durante el exitoso ciclo y las posiciones vacantes en la actualidad.

Respetando estrictamente a aquellos futbolistas que alcanzaron la gloria en Qatar 2022 para que mantengan sus dorsales de siempre, y sumando a las nuevas incorporaciones del recambio, la proyección se perfila de la siguiente manera.

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  1. Juan Musso

  2. Leonardo Balerdi

  3. Nicolás Tagliafico

  4. Gonzalo Montiel

  5. Leandro Paredes

  6. Marcos Senesi

  7. Rodrigo De Paul

  8. Marcos Acuña

  9. Julián Álvarez

  10. Lionel Messi

  11. Giovani Lo Celso

  12. Gerónimo Rulli

  13. Cristian Romero

  14. Exequiel Palacios

  15. Nicolás González

  16. Thiago Almada

  17. Giuliano Simeone

  18. Nicolás Paz

  19. Nicolás Otamendi

  20. Alexis Mac Allister

  21. Valentín Barco

  22. Lautaro Martínez

  23. Emiliano Martínez

  24. Enzo Fernández

  25. Lisandro Martínez

  26. Nahuel Molina

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